17 Jahre nach "The Simple Life" Paris Hilton und Nicole Richie sollen neues TV-Projekt planen

Von 2003 bis 2007 waren Paris Hilton (li.) und Nicole Richie in "The Simple Life" zu sehen. (eyn/spot)

SpotOn News | 09.05.2024, 16:24 Uhr

Die Realityshow "The Simple Life" mit Paris Hilton und Nicole Richie hatte in den frühen 2000er-Jahren eine riesige Fangemeinde. Bald soll es wohl ein neues Format der beiden It-Girls geben.

Gibt es bald eine Neuauflage von "The Simple Life"? In den frühen 2000er-Jahren schnupperten die It-Girls Paris Hilton (43) und Nicole Richie (42) in ihrer Realityshow in das "normale" Leben, ganz ohne ihren gewohnten Luxus. Wie "Page Six" jetzt berichtet, sollen die beiden bald wieder gemeinsam für ein Format vor der Kamera stehen. Zuvor hatte "TMZ" von den Plänen erfahren.

Laut der Website sind die Verträge für das Projekt mit Hilton und Richie schon unterzeichnet. Die Realityshow soll wohl keine Eins-zu-eins-Kopie von "The Simple Life" werden, sondern unter einem neuen Namen laufen. Die Dreharbeiten sollen aber noch nicht gestartet sein, obwohl sich das Format bereits seit mehreren Monaten in der Planung befindet.

"The Simple Life" hat Kult

Die Fans dürften sich über die Reunion freuen, immerhin hat "The Simple Life" eine große Anhängerschaft. Von 2003 bis 2007 tauschten Paris Hilton und Nicole Richie ihre luxuriösen Klamotten gegen Gummistiefel und Küchenschürze. In den fünf Staffeln arbeiteten die beiden High-Society-Sternchen unter anderem auf einer Farm oder mussten sich ohne Geld in den USA durchschlagen. Die Show war bis auf die letzte Staffel sehr erfolgreich und wird sogar als "Mutter der Realityshows" bezeichnet.

Auch heute sind Hilton und Richie noch miteinander befreundet. Am Mittwoch (8. Mai) posteten beide auf ihren Instagram-Accounts eine Collage mit gemeinsamen alten Fotos. "Seit Tag 1: Sill und Bill", schrieben sie in Anspielung auf ihre Spitznamen darunter.