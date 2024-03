Gewagter Auftritt Paris Jackson kommt im durchsichtigen Kleid zur Oscar-Party

Paris Jackson bei der Oscar-Party von Elton John. (hub/spot)

SpotOn News | 11.03.2024, 14:11 Uhr

Halbtransparent und zwei hohe Beinschlitze: Paris Jackson hat bei der Oscar-Party von Elton John mit ihrem Outfit für Aufsehen gesorgt.

Paris Jackson (25) hat sich am Sonntagabend (10. März) zwar nicht bei der Oscarverleihung selbst gezeigt. Bei der Party der "Elton John AIDS Foundation" im Rahmen der Filmpreisverleihung sorgte sie in Los Angeles dennoch für Aufsehen. Die 25-Jährige lief in einem schwarzen, halbdurchsichtigen Kleid in Netzoptik über den roten Teppich. Das Outfit hatte am Rücken zudem eine weiße Rüschen-Verzierung in Herzform.

Auf der Vorderseite gab die Robe mit langen Ärmeln durch hohe Schlitze den Blick auf ihre Beine frei. Während sich unter dem Outfit ein schwarzes Höschen abzeichnete, schien Paris Jackson auf einen BH zu verzichten. Zu ihrem Kleid kombinierte sie mit Schleifen verzierte High Heels und eine schwarze Clutch mit Juwelen. Ihre Haare trug Paris Jackson zu lockeren Wellen gestylt.

Paris Jackson ist als Model und Sängerin erfolgreich

Paris Jackson arbeitet erfolgreich als Model, sie posierte unter anderem für das Cover des "Rolling Stone"-Magazins. Auch als Schauspielerin und Sängerin ist die 25-Jährige tätig, im Oktober 2020 erschien ihre erste Solo-Single "Let Down". Auf Instagram ist Paris Jackson eine gefragte Influencerin, knapp 4,6 Millionen Follower kann die Tochter von Michael Jackson (1958-2009) zählen.