Bei Wohltätigkeitsparty in New York Paris und Nicky Hilton: Seltener Auftritt mit ihren Kindern

In aufeinander abgestimmten pastellfarbenen Outfits kamen Paris Hilton und ihre Schwester Nicky samt Kindern - hier Paris' Sohn und Tochter - zu einer von ihnen organisierten Charity-Veranstaltung in Manhattan. (ae/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 10:34 Uhr

Paris und Nicky Hilton haben eine Charity-Party im Museum of Ice Cream in New York zu einem Familienfest gemacht. Die Schwestern hatten neben ihrer Mutter auch ihre Kinder dabei. In Pastell-Looks verbreiteten sie gute Laune.

Familienspaß im Eis-Museum: Paris Hilton (43) und ihre Schwester Nicky (41) haben zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung in New York ihre Kinder und ihre Mutter mitgebracht und mit ihnen einige vergnügte Stunden verbracht – Waffeln und Streuselbad inklusive.

Die Schwestern waren Gastgeber des dritten Young Hearts Friend Festes im New Yorker Museum of Ice Cream. Nicky Hilton ist Mutter der Töchter Lily-Grace (8), Theodora "Teddy" (7) und Sohn Chasen (4). Paris Hilton posierte lachend mit Sohn Phoenix (2) und Tochter London (1). Auch Kathy Hilton (65) war bei der Wohltätigkeitsveranstaltung anwesend, deren Erlös der Organisation "God's Love We Deliver" zugutekommt.

Video News

Pastellfarbene Hingucker

Der Hilton-Clan war der Hingucker des Tages. Sie hatten alle ihre Outfits passend zur pastellfarbenen Ausstattung der Party gewählt. Paris Hilton erschien in einem rosa Spitzenkleid mit Rundhalsausschnitt, dazu trug sie eine taillierte Strickjacke und als Accessoire eine rosa Haarschleife. Ihre Schwester erschien in einem figurbetonten hellblauen Kleid mit herzförmigem Ausschnitt, der ihr Dekolleté betonte. Ihre Mutter Kathy kam in einem langen, rosa Tweed-Blazer und einer schwarzen Hose. Auch die Kinder waren alle in Hellblau oder Rosa gekleidet und hatten sichtlich Spaß bei den Spielstationen und beim Probieren der Leckereien.

Die Veranstaltung, die jährlich stattfindet, feiert Ehrenamtliche und soll Kinder und Familien dazu ermutigen, sich in ihrer Gemeinde zu engagieren. Via Instagram luden die Gastgeberinnen dazu ein, "einen zauberhaften Abend mit Schwimmen in einem Streuselbecken, Zuckerwattekunst, Musik, Kinderschminken, Cupcake-Verzieren und natürlich jeder Menge Eis zu genießen".

Paris Hilton verlor ihre Malibu-Villa

Vielleicht war es auch für die Hiltons eine willkommene Ablenkung nach den vergangenen schweren Wochen. Paris Hilton musste live im TV mit ansehen, wie ihr Haus in Malibu den Flammen zum Opfer fiel. Danach richtete sie einen Hilfsfonds ein und spendete zunächst 100.000 Dollar für Opfer der verheerenden Brände im Raum Los Angeles. Sie will weitere Spenden bis zu 100.000 Dollar aufstocken. Außerdem nahm sie einen Pflegehund auf, dessen Familie durch die Feuerkatastrophe alles verloren hat.