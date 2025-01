"Gipfel der Modewelt" Pariser Fashion Week: Barbara Meier freut sich auf Laufsteg-Rückkehr

Barbara Meier wird ihr Comeback in Paris feiern. (jom/spot)

SpotOn News | 05.01.2025, 15:00 Uhr

Model Barbara Meier wird Ende Januar bei der Pariser Fashion Week laufen. Dass sie dort ein Comeback feiern darf, freut sie ganz besonders, wie sie in einem Interview verrät. Denn: "Früher hätte es in Paris kein Model mit 38 auf den Laufsteg geschafft."

Barbara Meier (38) hat im Interview mit der "Bild"-Zeitung über ihr Laufsteg-Comeback in Paris gesprochen. Demnach wird sie im Rahmen der Fashion Week am 28. Januar in der Show von Lena Erziak laufen und damit 15 Jahre nach ihrem letzten Engagement bei dem Event in der französischen Hauptstadt erstmals wieder dabei sein.

Paris sei noch immer der absolute Gipfel der Modewelt, umso glücklicher sei sie über diese Rückkehr, schwärmt Meier in dem Interview. "Früher hätte es in Paris kein Model mit 38 auf den Laufsteg geschafft. Bei meinem ersten Auftritt dort war ich 20 und schon damals die Älteste." 2010 lief sie für Designer Wolfgang Joop (80) und seine Marke "Wunderkind".

Barbara Meier wurde 2007 durch ihren Sieg in der Model-Castingshow "Germany's next Topmodel" bekannt. Die gebürtige Ambergerin absolvierte nach ihrem Sieg zahlreiche Shootings für Magazine und einige Laufstegjobs. Später verschlug es Meier zum Schauspielunterricht nach New York. 2018 nahm sie außerdem bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil. Sie heiratete im Juni 2019 den österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann (49). 2020 und 2022 kamen ihre Töchter zur Welt.

"Mein Körper hat viel geleistet"

Früher hätte sie schon Wochen zuvor trainiert, eine Diät gemacht und Angst gehabt, kurz vor der Show ersetzt zu werden, erzählt Meier vor ihrem erneuten Auftritt in Paris. Heute achte sie eher auf ihre Kinder, "ob sie gesund essen und gut schlafen". Sie selbst esse schnell zwischendurch, wenn sie Zeit dazu habe und sie schlafe zu wenig.

Vor der Show wolle sie nun ein wenig mehr auf sich selbst achten, sich etwas Gutes tun und "ein bisschen den Hüftschwung auf hohen Schuhen üben". Insgesamt sieht sie dem Ganzen aber gelassen entgegen. "Mittlerweile hat mein Körper so viel geleistet", sagt Meier. "Warum sollte ich mich da über eine Delle am Po beschweren. Außerdem denke ich mir: Wer mich bucht, weiß, was er bekommt."