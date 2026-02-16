Stars Patrice Aminatis neuer Lebensabschnitt nach der Trennung

Patrice Aminati lebt und genießt jeden einzelnen Moment.

Nach einer besonders schweren Zeit, geprägt von der Diagnose Hautkrebs im Endstadium und der Trennung von ihrem Ehemann Daniel Aminati (52) zeigt Patrice Aminati (30) beeindruckende innere Stärke.

In dieser Phase der Neuorientierung scheint sie eine tiefe, persönliche Zufriedenheit gefunden zu haben, die nicht von einem neuen Partner abhängt. Sie lebt bewusst im Hier und Jetzt, genießt kleine Momente und widmet sich ihren Träumen. „Ich suche nicht, sondern ich lebe gerade total dankbar – jeden Tag, jeden Moment. Und kann meine Träume verwirklichen. Das ist so schön“, gesteht die Designerin im RTL-Interview.

Besonders kostbar sind für sie die gemeinsamen Augenblicke mit ihrer dreijährigen Tochter Charly. Stundenlanges Spielen im Garten ist für Patrice mehr als bloß Zeitvertreib – es gibt ihr Halt, Sinn und das Gefühl, gebraucht zu werden. Unterstützt von ihren Eltern und getragen von der Kraft ihrer Rolle als Mutter, hat sie gelernt, sich selbst Freiräume zu gönnen und ein stabiles Netz aus Rückhalt und Hilfe aufzubauen.