Weltfußballer in "4 Blocks"-Parodie Lothar Matthäus: Ironischer Seitenhieb auf Uli Hoeneß in Werbespot In einem Werbespot für einen Lidl-Energy-Drink mimt Fußball-Legende Lothar Matthäus das Opfer einer Verwechslung. Humorvoll und mit viel Augenzwinkern spielt er in dem Clip in „4 Blocks“-Optik auf seinen langjährigen Streit mit Uli Hoeneß an.