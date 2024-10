Kurzer Video-Call - und das war's Paul Mescal in „Gladiator II“: So schnell engagierte Ridley Scott ihn

Schauspieler Paul Mescal spielt die Hauptrolle in "Gladiator II". (ili/spot)

SpotOn News | 26.10.2024, 16:12 Uhr

Schauspieler Paul Mescal hat verraten, dass er seine Rolle in "Gladiator II" nach einem 30-minütigen Zoom-Anruf mit Regisseur Ridley Scott bekommen hat. "Ridley verschwendet keine Zeit", so der Ire.

Der irische Schauspieler Paul Mescal (28) spielt die Hauptrolle in der Fortsetzung des 2001 mit fünf Oscars ausgezeichneten und für sieben weitere Goldjungen nominierten Monumentalfilms "Gladiator" von Regiestar Ridley Scott (86). Dass er in dem neuen Historienspektakel "Gladiator II" als Lucius Verus zu sehen sein wird, verdankt er einem "30-minütigen Zoomgespräch mit Ridley Scott", wie der Schauspieler nun verraten hat.

Paul Mescal, der quasi als Nachfolger des "Gladiator"-Helden Russell Crowe (60, Rolle: Maximus Decimus Meridius) neben Denzel Washington (69), Pedro Pascal (49) und Connie Nielsen (59) in der Fortsetzung zu sehen ist, erzählte in einem Interview mit Graham Norton von der "BBC" über sein kurzes Vorsprechen und fügte hinzu: "Ridley verschwendet keine Zeit."

Paul Mescal: "Wir sprachen über Fußball, seinen Hund und seine Frau"

So unkompliziert hatte Mescal es sich nicht vorgestellt, wie er zugab: "Ich dachte, es gäbe Kameratests und Vorsprechen, aber wir haben eine halbe Stunde lang gezoomt, zehn Minuten über die Rolle gesprochen und dann 20 Minuten über Fußball, seinen Hund und seine Frau." Mescal fuhr fort: "Ich dachte, es würde noch mehr kommen, aber er rief ein paar Wochen später an und bot mir die Rolle an." Dass es so lief, erklärt der Ire sich mit Scotts Instinkt: "Ich glaube, er geht einfach nach seinem Instinkt, am Set und in der Freizeit, und ich bin sehr froh, dass es so gelaufen ist", sagte er.

Paul Mescals Stern ist seit seiner bahnbrechenden Darstellung in dem BBC-Drama "Normal People" aus dem Jahr 2020 aufgegangen. In der Verfilmung des Bestsellers der irischen Schriftstellerin Sally Rooney (33) spielte er an der Seite der Britin Daisy Edgar-Jones (26). Es folgten Rollen in "Frau im Dunkeln" (2020), "Aftersun" (2022) samt Oscar-Nominierung sowie "All of Us Strangers" (2023) und "Enemy" (2023).

Kinostart am 14. November

"Gladiator II" soll am 14. November 2024 in die deutschen Kinos kommen. Bereits der erste Trailer im Juli machte eine Überraschung publik: Russell Crowe ist ebenfalls wieder zu sehen – zwar nur in Form einer Rückblende, schließlich starb sein Maximus im Vorgänger-Film. Beachtlich ist sein Kurzauftritt in Archivbildern dennoch, da Crowe stets betont hatte, dass er im Sequel nicht zu sehen sein würde. Dass Connie Nielsen als Maximus' gealterte Gefährtin Lucilla erneut auftaucht, war bereits bekannt.