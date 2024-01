Film Penelope Cruz: Tränen in Laura Ferraris Schlafzimmer Penelope Cruz weinte wegen der „traurigen Energie“ in Laura Ferraris Schlafzimmer. Die 49-jährige Schauspielerin fand einen Besuch in der Wohnung, in der ihr ‚Ferrari‘-Alter Ego lebte, unglaublich hilfreich, um für ihre Rolle in dem Biopic zu recherchieren. Es habe sie verstehen lassen, wie sich die Frau nach dem Ende ihrer Ehe mit Enzo Ferrari, dem […]