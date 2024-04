Oscar, Erdbeerallergie, Salma Hayek Penélope Cruz wird 50: Fünf spannende Fakten über die Spanierin

Begeistert mit langen und auch kurzen Haaren: Schauspielerin Penélope Cruz. (eee/spot)

SpotOn News | 28.04.2024, 07:16 Uhr

Mit Penélope Cruz feiert eine der berühmtesten Schauspielerinnen Hollywoods 50. Geburtstag. Aber hätten Sie auch diese fünf spannenden Fakten über die Spanierin gewusst?

Heute ist sie eine der berühmtesten Schauspielerinnen Hollywoods, dabei wuchs Penélope Cruz in einfachen Verhältnissen in Spanien auf. Ihr Vater war ein Automechaniker, ihre Mutter eine Friseurin. Ehe sie ihre Karriere vor der Filmkamera ins Rollen brachte, verbrachte Cruz ihre meiste Zeit an einem völlig anderen Ort. Zu ihrem 50. Geburtstag am 28. April gibt es hier spannende Fakten über den Filmstar.

Ballett vor der Schauspielerei

Penélope Cruz Sánchez, so ihr vollständiger Name, ist mit zwei jüngeren Geschwistern in Spanien groß geworden. Ihre Schwester Mónica Cruz (47) ist ebenfalls Schauspielerin, ihr Bruder Eduardo Cruz (39) ein in Spanien bekannter Sänger. Die drei sehen sich übrigens enorm ähnlich. Als Teenager entdeckte Penélope Cruz dann noch eine andere Leidenschaft: das Tanzen. Neun Jahre lang lernte sie an Spaniens Nationalkonservatorium klassisches Ballett, trainierte teils sogar mit prominenten Tänzern und wirkte 1988 in einem Musikvideo der Popgruppe Mecano mit. Durch Letzteres wurde Cruz in Spanien erstmals bekannt. Der Sieg bei einem Talentwettbewerb im Alter von 15 Jahren verschaffte der Spanierin dann die ersten Rollen in spanischen Fernsehshows und Musikvideos. Heute sagt Cruz, dass ihr die beim Ballett erforderliche Selbstbeherrschung geholfen hätte, Schauspielerin zu werden: "Wenn ich nicht die Disziplin all der Jahre in der Tanzwelt gehabt hätte, wäre es viel, viel härter gewesen."

Sie hat einen Oscar

35 Jahre später darf sich Cruz inzwischen Oscarpreisträgerin nennen. Den Goldjungen bekam sie 2009 als beste Nebendarstellerin in der spanisch-amerikanischen Komödie "Vicky Cristina Barcelona" von Woody Allen (88) und mit Scarlett Johansson (39) und Rebecca Hall (41) in den Hauptrollen. Damit war Cruz die erste spanische Schauspielerin, die mit einem Oscar bedacht wurde. Drei weitere Male war Cruz als beste Nebendarstellerin nominiert, für "Volver – Zurückkehren" (2007), "Nine" (2010) und "Parallele Mütter" (2022). Weitere namhafte Filmprojekte ins Cruz' Vita sind die spanischen Produktionen "Belle Epoque" (1992), "Wer liebt, lebt gefährlich" (1996) oder ""Virtual Nightmare – Open Your Eyes" (1997) sowie die Filme "Woman on Top" (2000), "Vanilla Sky" (2001), "Sahara" (2005), "Fluch der Karibik – Fremde Gezeiten" (2011), "Zoolander 2", "Mord im Orient Express" (2017) oder zuletzt "Ferrari" (2023). Auch in "Sex and the City 2" hatte sie 2010 einen kurzen Auftritt.

Das sind ihre berühmten (Ex-)Männer

Seit 2010 gibt es nur noch einen Mann an ihrer Seite: Javier Bardem (55). Den Schauspieler, der zuletzt in den Erfolgsfilmen "Arielle, die Meerjungfrau" (2023) und "Dune: Teil zwei" (2024) zu sehen war, lernte sie bereits in den 90er Jahren an den Drehsets von "Jamon Jamon" und "Vicky Cristina Barcelona" kennen. Inzwischen sind die beiden seit 13 Jahren verheiratet und teilen zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, miteinander. Bei Cruz und Bardem war er aber offenbar eher Liebe auf den zweiten Blick. Denn zuvor versuchten es andere Hollywood-Herren bei Cruz: Von 2001 bis 2004 war sie mit Tom Cruise (61) liiert, von 2005 bis 2006 mit Matthew McConaughey (54). Eine Liaison mit Orlando Bloom (47) hatte sie 2006, 2007 war sie zudem mit Josh Hartnett (45) in einer Beziehung.

Salma Hayek ist eine enge Freundin

Abseits vom Familienalltag und Hollywood-Trubel verbringt Cruz auch gerne Zeit mit ihrer engen Freundin Salma Hayek (57), ihrer "spanischen Seelenschwester". Im Gespräch mit "E! News" schwärmte Cruz im November 2023 im Interview: "Es ist, als könnten wir einander alles erzählen. Wir vertrauen einander wirklich. Ich kenne sie seit 30 Jahren." Auf Instagram gratulieren sie sich auch regelmäßig zum Geburtstag.

Allergisch gegen Erdbeeren

Ein paar weitere bizarre Fakten über Penélope Cruz wären etwa, dass sie allergisch gegen Erdbeeren ist und eine Phobie vor Mäusen und Würmern haben soll. Ihre ersten Gehälter spendete sie damals an ein Kinderheim. Sie liebt knallroten Lippenstift, war zwischenzeitlich Vegetarierin, konnte dies aber aufgrund ihrer Obsession für Cheeseburger nicht durchhalten.