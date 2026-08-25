Stars Perez Hilton konzentriert sich nach körperlicher Behandlung auf seine ‚mentale Gesundheit‘

Perez Hilton - April 2022 - Avalon - GLAAD Media Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2026, 11:00 Uhr

Perez Hiltons Schwager hat ein Update über die Genesung des Bloggers im Krankenhaus gegeben, nachdem er sich Anfang des Monats selbst verletzt hatte.

Perez Hilton konzentriert sich nach der Behandlung seiner körperlichen Verletzungen im Krankenhaus nun auf seine „mentale Gesundheit“.

Der angeschlagene Blogger, der mit bürgerlichem Namen Mario Armando Lavandeira Jr. heißt, erholt sich derzeit unter ärztlicher Betreuung, nachdem er sich am 4. August während eines verstörenden TikTok-Livestreams aus seinem Zuhause in Miami selbst verletzt hatte. Sein Schwager Tom, der mit Perez‘ jüngster Schwester Barbara Lavandeira verheiratet ist, erklärte im ‚Perez Hilton Podcast with Chris Booker‘, dass der Star bis 48 Stunden vor der Aufzeichnung der am Montag (24. August) veröffentlichten Folge wegen körperlicher Verletzungen behandelt worden sei.

Dazu gehörten die durch die Selbstverletzung verursachten Schnittverletzungen sowie mehrere Stürze während dieses Vorgangs. Dabei habe er sich Knochen gebrochen und zudem Beschwerden im Zusammenhang mit einer früheren Sepsis-Erkrankung bekommen. Tom fügte hinzu: „Wir gehen jetzt gerade zum psychischen Teil der Behandlung über. Natürlich kommen Psychiater ins Krankenhaus, während er dort wegen seiner körperlichen Beschwerden behandelt wird, und schauen nach ihm, sehen, wie es ihm geht, und stellen sicher, dass er sich nicht erneut etwas antun möchte.“

Was genau den psychischen Zusammenbruch ausgelöst habe, sei bislang nicht geklärt. Tom ergänzte, Perez sei inzwischen bei klarem Bewusstsein. Über die Ereignisse vom 4. August habe die Familie jedoch bislang nicht ausführlich gesprochen, um keine Angstzustände auszulösen. „Ich weiß nicht, wie viel er sich erinnert oder nicht erinnert. Wir werden uns damit ausführlicher beschäftigen, sobald er in dieser Umgebung ist, in der wir uns auf seine psychische Gesundheit konzentrieren“, erklärte Tom.

In der vergangenen Woche hatte Perez‘ Familie mitgeteilt, dass er drei Wochen nach seiner Einweisung weiterhin stationär behandelt wird. In einer Mitteilung auf seiner Website dankte die Familie allen, die sich nach dem 48-Jährigen erkundigt hatten, und erklärte: „Derzeit befindet sich Perez weiterhin im Krankenhaus und erhält die medizinische Versorgung, die er benötigt. Seine Behandlung wird weiterhin stationär von einem engagierten Team aus medizinischen Fachkräften und Experten für psychische Gesundheit begleitet.“