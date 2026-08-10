Stars Jared Padalecki: Darum zeigte er Perez Hilton Mitgefühl, bevor er Beitrag löschte

Jared Padalecki - May 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2026, 19:00 Uhr

Jared Padalecki hat sich dafür entschuldigt, Perez Hilton Genesungswünsche geschickt zu haben.

Der 48-jährige Klatschblogger befand sich am vergangenen Wochenende nach einem beunruhigenden TikTok-Livestream, in dem es den Anschein hatte, als würde er sich selbst verletzen, in „ernstem, aber stabilem“ Zustand im Krankenhaus.

Nach dem Vorfall wandte sich der 44-jährige ‚Supernatural‘-Star, der in der Vergangenheit offen über seine eigenen psychischen Probleme gesprochen hat, mit einer mitfühlenden Nachricht an Hilton. Später löschte er den Beitrag jedoch wieder, nachdem einige Fans ihn darauf hingewiesen hatten, dass Hilton im Laufe der Jahre nicht immer „freundlich“ über Padalecki gesprochen habe. Der Schauspieler schrieb daraufhin auf X: „Ich wusste es nicht. Man hat mich darauf aufmerksam gemacht. Es tut mir leid.“

Padalecki erklärte seine Entscheidung anschließend ausführlicher und räumte ein, er habe „ABSOLUT KEINE AHNUNG“ von Hiltons „Vergangenheit“ gehabt. Er schrieb: „Um meinen Beitrag, in dem ich jemandem alles Gute gewünscht habe, etwas genauer zu erklären … Ich hatte ABSOLUT KEINE AHNUNG von seiner Vergangenheit. Ich hatte von ihm gehört. Natürlich. Ich hatte gehört, dass er in der Vergangenheit nicht unbedingt ‚freundlich‘ zu mir gewesen war. Deshalb ist mein Gedanke immer, denjenigen mit Nachsicht und Vergebung zu begegnen, die vielleicht versucht haben, einem zu ’schaden‘.“ Seiner Erfahrung nach führe das normalerweise zu einem besseren Ergebnis, als an einem Groll festzuhalten oder jemand anderem Schlechtes zu wünschen.

Padalecki fügte aber hinzu: „Aber trotzdem wusste ich WIRKLICH NICHTS über das Ausmaß dessen, was er getan hat. Das war mein Fehler. Ich schwöre bei meinem Leben, dass ich noch nie in meinem Leben, kein einziges Mal, nach ihm gesucht oder eine seiner Websites besucht habe. Ich dachte einfach, er sei eine Art sensationslüsterner ‚Boulevardjournalist‘.“ Er betonte außerdem, dass er „NICHT hinter IRGENDEINER der Handlungen“ stehe, von denen er nun erst erfahren habe, und dass er diese auch nicht unterstütze. „Es tut mir leid, falls meine Worte irgendjemandem geschadet haben. Und ich hoffe, euch ALLEN da draußen geht es gut und ihr passt auf euch auf.“

Bevor er seinen Beitrag löschte, hatte Padalecki zunächst auf X geschrieben: „Hey @PerezHilton. Ich wollte mich nur bei dir melden und dich wissen lassen, dass ich an dich denke. Dieses ‚Menschsein‘ ist eine seltsame Sache. Aufregend. Erschöpfend. Schnell. Langsam. Wundervoll … und … manchmal … schrecklich. Ich hoffe, du versuchst gerade so gut du kannst, freundlich zu dir selbst zu sein. Bitte umgib dich mit der Liebe und Unterstützung, die alle Menschen verdienen. Auch das wird vorübergehen. Du schaffst das.“

Am vergangenen Wochenende bestätigten Perez‘ Angehörige, dass er wegen seiner Verletzungen „operiert werden muss“ und ihm ein „langer“ Genesungsprozess bevorsteht. In einer auf Hiltons Website veröffentlichten Erklärung hieß es: „Perez‘ Zustand ist weiterhin ernst, aber stabil. Er hat erheblichen Blutverlust erlitten und sich weitere Verletzungen zugezogen, die in den kommenden Tagen operiert werden müssen.“ Seine Behandlung und Genesung werde ein langer Prozess, doch man sei dankbar, dass Perez bereits wieder Zeit mit seiner Mutter und seiner Schwester verbringen konnte.