Stars Perez Hiltons Familie floh kurz vor seiner psychischen Krise aus dem Haus

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Bang Showbiz | 06.08.2026, 11:00 Uhr

Perez Hiltons Familie floh kurz vor seiner psychischen Krise aus dem Haus.

Die Angehörigen von Perez Hilton verließen sein Haus nur wenige Augenblicke vor seiner jüngsten psychischen Krise.

Der 48-jährige Promi-Blogger wurde Anfang der Woche nach Berichten über besorgniserregende Szenen während eines Livestreams in ein Krankenhaus eingeliefert. Nun hat sich seine Familie über seine persönliche Website mit einem aktuellen Statement an die Öffentlichkeit gewandt. Darin heißt es: „Unsere Familie kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar wir für die überwältigende Welle an Liebe, Unterstützung und Gebeten sind, die uns in dieser unglaublich schweren Zeit erreicht hat. Die Ereignisse der vergangenen Tage waren für unsere Familie kaum zu ertragen. Nur wenige Minuten vor dem öffentlichen Livestream befanden sich Perez‘ Kinder, seine Nichte und seine Schwester noch im Haus.“ Als klar wurde, dass Perez eine schwere psychische Krise durchlebte und sich selbst verletzte, verließen sie das Haus sofort, um die Kinder vor weiteren traumatischen Erlebnissen zu schützen. Es heißt weiter: „Unsere oberste Priorität ist es jetzt, den Kindern dabei zu helfen, das Erlebte zu verarbeiten. Ein wichtiger Teil dieses Prozesses besteht darin, dass sie sicher nach Hause zurückkehren und langsam wieder ein Gefühl von Sicherheit und Normalität entwickeln können.“

Die Familie bedankte sich außerdem für das „Mitgefühl, das Verständnis und die anhaltenden Gebete“ der Fans. In der Mitteilung heißt es weiter: „Wir werden über PerezHilton.com weitere Informationen zu Perez‘ Gesundheitszustand veröffentlichen, sobald wir bestätigte Neuigkeiten weitergeben können. Nochmals vielen Dank für Ihr Mitgefühl, Ihr Verständnis und Ihre anhaltenden Gebete.“

Bereits zuvor hatte die Familie die Situation als „zutiefst herzzerreißend“ beschrieben. Damals erklärte sie: „Unsere Familie möchte sich erneut bei allen bedanken, die Perez mit Gebeten, aufmunternden Nachrichten und Unterstützung zur Seite stehen. Ihre mitfühlende Menschlichkeit bedeutet uns in dieser schmerzhaften Zeit mehr, als Worte ausdrücken können.“ Zugleich bestätigten die Angehörigen, dass Perez inzwischen wieder kommunizieren könne. In der Erklärung heißt es: „Wir können inzwischen bestätigen, dass Perez wieder kommunizieren kann. Das gibt unserer Familie Hoffnung. Wir bitten weiterhin respektvoll um Ihre Gebete, Ihr Verständnis und Ihre Nachsicht, während Perez sich weiter erholt. Sobald wir bestätigte Informationen haben und diese teilen können, werden wir weitere Updates veröffentlichen.“