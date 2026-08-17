Stars Perez Hilton weiterhin stationär in Behandlung

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Bang Showbiz | 17.08.2026, 19:00 Uhr

Die Familie von Perez Hilton hat bestätigt, dass der Klatschblogger drei Wochen nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus weiterhin stationär behandelt wird.

Der 48-jährige Promi-Blogger, der mit bürgerlichem Namen Mario Armando Lavandeira Jr. heißt, wurde am 4. August ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er sich während eines verstörenden TikTok-Livestreams selbst verletzt hatte. Seine Angehörigen haben nun ein Update zu seinem Zustand gegeben und erklärt, dass er weiterhin von Ärzten und Fachkräften für psychische Gesundheit betreut wird.

In einer auf seiner Website veröffentlichten Mitteilung von Hiltons Familie hieß es: „An alle, die sich bei uns gemeldet, nachgefragt und Perez und unsere Familie in ihren Gedanken behalten haben: DANKE!“ Außerdem fügte die Familie hinzu: „Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich Perez weiterhin im Krankenhaus und erhält die medizinische Versorgung, die er benötigt. Seine Behandlung wird stationär unter der Betreuung eines engagierten Teams aus medizinischen Fachkräften und Experten für psychische Gesundheit fortgesetzt.“

In der Mitteilung wurde außerdem erklärt, dass die Angehörigen des Bloggers seine Website aktiv halten werden, während er die notwendige Hilfe erhält. Weiter hieß es: „Perez hat PerezHilton.com vor mehr als 20 Jahren gegründet, und die Website ist seitdem einer der wichtigsten Bestandteile seines Lebens geblieben. Ab dieser Woche wird sein Team wieder mit Veröffentlichungen beginnen und sich dabei auf die wichtigsten Geschichten des Tages konzentrieren.“ Egal, ob Fans Perez von Anfang an verfolgt haben oder erst vor Kurzem angefangen haben, seine Beiträge zu lesen: „Wir hoffen, dass ihr die Website weiterhin besucht, lest und teilt. Wir wissen eure Unterstützung sehr zu schätzen, während Perez sich auf seine Gesundheit und Genesung konzentriert. Vorerst hat Perez‘ Gesundheit oberste Priorität, während sein Team die Website aktiv hält und weiterführt.“

Die Mitteilung folgt auf Äußerungen seiner Schwester Barbara Lavandeira, die erklärte, dass dem Blogger ein langer Weg der Genesung bevorstehe. Barbara sagte gegenüber der Kolumne ‚Page Six‘ der ‚New York Post‘: „Mario befindet sich weiterhin im Krankenhaus und wird wegen seiner Verletzungen medizinisch behandelt. Seine körperliche und psychische Genesung wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, aber wir bleiben hoffnungsvoll.“ Außerdem fügte sie hinzu, ihr Bruder habe keinen Zugang zu einem Mobiltelefon, sozialen Medien oder dem Internet. Und weiter: „Alle konzentrieren sich darauf, ihm bei seiner körperlichen Genesung zu helfen und sicherzustellen, dass er die psychologische und emotionale Betreuung und Unterstützung erhält, die er braucht … Was ich sagen kann, ist, dass ein langer Weg vor ihm liegt, sowohl körperlich als auch psychisch.“

Auf die Frage, wann der Star nach Hause zurückkehren könne, fügte Barbara hinzu: „Wir wissen es wirklich nicht. Seine körperliche und psychische Genesung wird Zeit brauchen, und wir folgen den Empfehlungen seiner Ärzte.“