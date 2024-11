Stars Peter Klein und Yvonne Woelke: Sie sind offiziell ein Paar!

Bang Showbiz | 27.11.2024, 14:00 Uhr

Kaum ist die Scheidung von Iris Klein (57) und Peter Klein (57) vollzogen, machen Peter und Yvonne ihre Beziehung offiziell.

Wirklich überraschend kommt das Liebes-Outing allerdings nicht. Schon seit Monaten gab es immer wieder Spekulationen, die beiden seien ein Paar. Doch sowohl Klein als auch Woelke (45) betonten stets, nur gute Freunde zu sein. Nun hat das Versteckspiel ein Ende – Yvonne und Peter sind ein Liebespaar. Das enthüllen die beiden TV-Stars der zweiten Staffel der Realityshow ,Forsthaus Rampensau Germany‘ zum Auftakt der Show. Dort werden sie ab kommenden Samstag als Team antreten.

Seinen Anfang nahm das Beziehungs-Wirrwarr im Dschungelcamp 2023. Dort sollen Klein und Woelke, die jeweils als Begleitung eines Dschungelcamp-Teilnehmers mit vor Ort in Down Under waren, angeblich eine Affäre gehabt haben. Schließlich folgte die Trennung von Iris und Peter.

Die Nachricht, dass die Ehe von Iris und Peter nun nach 17 gemeinsamen Jahren geschieden wurde, teilten die zwei via Instagram mit. „Und ich fühle mich gut… Lange herbeigesehnt und jetzt ist es geschafft: geschieden und glücklich“, betitelt Peter ein Selfie, auf dem er in die Kamera lächelt. Und auch seine Ex Iris zeigte sich über das offizielle Ende der Ehe erleichtert.