Stars Phoebe Dynevors Mutter Sally Dynevor schwärmt von ihrem Verlobten

Phoebe Dynevor and Sally Dynevor attend the EE BAFTA Film Awards London Feb 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2024, 18:00 Uhr

Die Mutter des Stars ist „begeistert" und beschrieb den Verlobten ihrer Tochter als einen „tollen Mann".

Phoebe Dynevors Mutter Sally Dynevor ist „begeistert“ und beschrieb den Verlobten ihrer Tochter, Cameron Fuller, als einen „tollen Mann“.

Die ‚Bridgerton‘-Schauspielerin und Cameron, der der Sohn des Hollywood-Produzenten Brad Fuller ist, hatten ihre Verlobung Anfang Mai 2024 verkündet und jetzt hat die 60-jährige Sally der Verlobung ihrer Tochter mit dem amerikanischen Schauspieler und Produzenten ihren Segen gegeben.

Die ‚Coronation Street‘-Prominente sei überglücklich gewesen, als die 29-jährige Phoebe ihre frohen Neuigkeiten mit ihr teilte, wobei sie die Hochzeit des Paares kaum erwarten könne. Am Montag (20. Mai) verriet Sally gegenüber der britischen Tagessendung ‚Loose Women‘: „Meine Tochter hat sich gerade verlobt … Er ist umwerfend, er ist so ein toller Mann. Ich bin so, so glücklich darüber. Ich bin begeistert, das hat tatsächlich mein Jahr gerettet.“ Sally bestand jedoch darauf, dass sie sich nicht in die Hochzeitspläne des Paares einmischen wird und ihnen die Entscheidungen überlässt, was sie sich für ihren großen Tag wünschen. Über die geplante Zeremonie sagte der Star: „Um ehrlich zu sein, da werde ich mich raushalten.“ Sally konzentriere sich eher auf die Zeit nach der Hochzeit und hoffe, dass ihre Enkelkinder eher früher als später zur Welt kommen werden. Die erfahrene Soap-Schauspielerin, die mit Drehbuchautor Tim Dynevor verheiratet ist, mit dem sie zwei weitere Kinder hat, schwärmte: „Ich kann es kaum erwarten, meine Enkelkinder zu sehen, aber lasst uns nicht voreilen!“