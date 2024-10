Stars Pietro Lombardi: Erstes Statement nach dem Polizeieinsatz

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2024, 14:52 Uhr

Der Sänger darf sich seiner Verlobten Laura Maria Rypa vorerst nicht nähern.

Pietro Lombardi veröffentlicht nach dem Polizeieinsatz ein gemeinsames Statement mit Laura Maria Rypa.

Am 7. Oktober rückte die Polizei im Haus des DSDS-Jurors an. Im Raum stand der Vorwurf der häuslichen Gewalt, weshalb sich Pietro seiner Verlobten und der Mutter seiner zwei Kinder vorerst nicht nähern darf. Wie unter anderem die ‚Bunte‘ berichtet, sei das laut dem Anwalt des Sängers die normale Vorgehensweise bei Anschuldigungen dieser Art. Der Jurist erklärte in einem Statement außerdem: „Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt.“

Laura sei nach dem Vorfall gemeinsam mit ihren Kindern „aufgrund einer hohen emotionalen Erregung“ in die Uniklinik Köln eingeliefert worden, wie die ‚Bunte‘ weiter schreibt. Jetzt äußern sich Pietro und Laura in einem gemeinsamen Statement erstmals zu den Vorwürfen. Es steht zu lesen: „Die Presse versucht den Konflikt noch mehr zu verschärfen und nimmt es oftmals mit einigen Aussagen nicht so genau. Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit rausgehalten wird.“ Obwohl verständlicherweise viel Interesse an mehr Infos bestehe, könne derzeit keine weitere Aussage getroffen werden.