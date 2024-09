Stars Pietro Lombardi: Seine monatlichen Fixkosten sind fünfstellig

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2024, 10:00 Uhr

Pietro Lombardi hat jeden Monat Ausgaben im fünfstelligen Bereich.

Das verriet der Sänger jetzt in einer Instagram-Story, in der er über seine aktuellen monatlichen Fixkosten sprach, die zwischen 25.000 und 30.000 Euro liegen. Diese Ausgaben umfassen hauptsächlich die Kosten für sein Haus sowie die Versorgung seiner Kinder. Pietro betonte aber, dass sich diese hohe Summe bald reduzieren werde, sobald er und seine Verlobte Laura Maria Rypa in ihr neues Haus einziehen.

Pietro und Laura renovieren seit Januar ihr neues Haus, was viel Zeit und Geduld in Anspruch nimmt. Pietro sieht dem Einzug aber optimistisch entgegen, obwohl die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Auch Laura freut sich auf das neue Haus. „Ich freue mich extrem darauf, aber ich weiß auch, dass es viele Nerven kosten wird“, sagte sie schon vor einiger Zeit über den Bau. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollten Fans dann auch von Pietro wissen, ob Laura, die kürzlich das zweite Kind des Paares zur Welt brachte, sich finanziell an den Kosten beteilige. In einer klaren Antwort erklärte Laura: „Das Haus zahlt sich ja nicht von alleine ab.“ Sie machte damit deutlich, dass sie ebenfalls Verantwortung übernehme: „Ich glaube, einige verstehen Pietros Fragerunde falsch, beziehungsweise er hat es vielleicht ein bisschen komisch formuliert, aber ich verdiene auch Geld und bezahle Sachen.“

Ursprünglich wollte Laura nach der Geburt eine längere Pause einlegen, kehrte jedoch bereits frühzeitig wieder zur Arbeit zurück, um ihre Familie zu unterstützen und einen Teil der finanziellen Last zu tragen.