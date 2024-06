Stars Pixie Lott: West End-Darstellung war zerstörerisch

Pixie Lott fühlte sich „gebrochen“, nachdem sie im Londoner West End mitgespielt hatte.

Die 33-jährige Sängerin hat verraten, dass sie während ihres Auftritts in einer Bühnenproduktion von ‚Frühstück bei Tiffany‘ Schwierigkeiten hatte, mit dem Stress und dem Inhalt des Stücks fertig zu werden.

Pixie sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Die Geschichte basierte auf dem Buch, nicht auf dem Film. Der Film ist viel leichter. Aber im Buch verliert sie alles – ichren Mann, ihr Baby, ihr Leben, ihre Katze. Alles. Am Ende der Show lag ich auf dem Bühnenboden und weinte mir die Augen aus. Nacht für Nacht für Nacht für etwa ein Jahr, acht Shows pro Woche. Am Ende habe ich das mehr getan, als ich ich selbst war. Am Ende war ich eine völlig kaputte Version meiner selbst. Ich konnte überhaupt nicht richtig funktionieren. Es hat mich mental wirklich beeinflusst. Und so etwas hatte ich noch nie zuvor erlebt. Ich habe ein paar Jahre damit gelebt. Es dauerte eine Weile, bis ich aus dieser mentalen Einstellung herauskam.“

Pixie recherchierte tatsächlich eine Reihe möglicher Lösungen für ihre Probleme. Der Popstar hat nun eine dunkle Phase in seinem Leben hinter sich gelassen und blickt mit neuem Optimismus in die Zukunft. Die ‚Boys and Girls‘-Hitmacherin, die 2022 das Model Oliver Cheshire heiratete, sagte: „Ich habe alles gegoogelt, um Wege zu finden, irgendwie rauszukommen. Das erste, was auf natürliche Weise auftauchte, war Meditation. Ich stieg einfach in ein Taxi und fuhr zur nächsten Meditationsstunde. Ich habe eine neue Perspektive auf die Dinge bekommen. Und es hat mich im Grunde genommen aus dieser Situation herausgeholt. Aber ja, es war eine Zeit lang sehr, sehr hart.“