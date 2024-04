Schauspieler teilte aus Pocher und Böhmermann reagieren auf Schweiger-Tirade

Oliver Pocher (li.) und Jan Böhmermann (re.) haben auf Til Schweigers kritische Worte eine Antwort. (jom/spot)

SpotOn News | 25.04.2024, 11:45 Uhr

Til Schweiger hat in einem Interview gegen Oliver Pocher und Jan Böhmermann ausgeteilt. Der Comedian und der Satiriker haben nun auf die deutlichen Worte des Schauspielers reagiert.

Im Gespräch mit der Wochenzeitung "Die Zeit" hat Schauspieler und Filmemacher Til Schweiger (60) gegen zwei deutsche Promis ausgeteilt. Er machte deutlich, dass er ZDF-Moderator Jan Böhmermann (43) und Komiker Oliver Pocher (46) überhaupt nicht leiden könne. Die beiden Fernsehstars haben nun auf die Wutrede des 60-Jährigen via Social Media reagiert.

Schweiger hatte in dem Interview erklärt, dass er die beiden verachte, "weil sie immer nur auf Kosten von anderen lachen". Zudem würden beide liebend gerne austeilen, könnten aber jeweils überhaupt nicht einstecken: "Wenn ein Joke mal auf ihre Kosten geht, ziehen sie eine Flunsch und kommen sofort mit einem Anwalt um die Ecke." Für ihn sei Böhmermann "das größte Brechmittel in der deutschen Medienlandschaft" und sogar Gewaltfantasien habe Schweiger schon gegen den Satiriker gehegt: "Wenn ich den treffe, das hatte ich mir mal geschworen, kriegt der eine fette Schelle." Dann habe er Böhmermann tatsächlich mal in einer Lufthansa-Lounge erspäht und ihn dabei gesehen, "wie er sich hinter der 'Süddeutschen Zeitung' vergräbt, aber immer wieder daran vorbeiblinzelt in meine Richtung. Gott sei Dank habe ich nicht auf das Teufelchen in meinem Kopf gehört, sondern auf das Engelchen und habe ihn verschont."

Jan Böhmermann: "Bin Til Schweiger nie begegnet"

Satiriker Böhmermann veröffentlichte in einer Instagram Story eine "Gegendarstellung" und erklärte über die angebliche Begegnung süffisant: "Ich bin Til Schweiger niemals in einer Lufthansa Lounge begegnet. Die 'Süddeutsche Zeitung' habe ich ebenfalls noch nie gelesen." Was tatsächlich schon einmal passiert sei, wie er vor Jahren bereits in seinem Podcast "Fest & Flauschig" erzählt habe, sei Folgendes: "Ich saß mal hinter Til Schweiger in der Economy Class auf einem Eurowings Flug nach Berlin, er vorne in Business." Böhmermann habe ihn allerdings erst beim Aussteigen gesehen, "weil ich (vor ihm) das Flugzeug verlassen habe".

Dass Til Schweiger ihn dabei entdeckt habe, halte er für unwahrscheinlich, da er "sehr aufgebracht und wütend war, weil er seit mehreren Minuten vergeblich versuchte, seinen Sicherheitsgurt zu öffnen." Scherzhaft merkte Böhmermann an: "Ob sechs oder sieben leere 0,2er Weißweinflaschen auf dem freien Business-Class-Sitz neben Til Schweiger lagen, weiß ich nicht mehr genau." In einer weiteren ironischen Story fügte er derweil in Schweiger-Manier hinzu: "Wenn ich eines Tages 'Zeit'-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo irgendwo mal persönlich treffe, dann hau' ich ihm in die Fresse. Das habe ich mir geschworen. […] Der kriegt eine Schelle von mir." Zu seiner Aussage schrieb er mit Nachdruck: "Ich bin ein friedliebender Mensch!"

Comedian Oliver Pocher reagierte ebenfalls in einer Instagram Story auf Schweigers Kritik. Zu einem gemeinsamen Bild der beiden bei einer Veranstaltung schrieb er kurz und knapp: "Ich mag Til Schweiger." Zudem fügte er einige Kuss-Emojis hinzu.