"Together Again"-Tour in Europa Popstar Janet Jackson kommt nach Deutschland

Popstar Janet Jackson hat nach langer Zeit wieder Konzert-Termine in Europa angekündigt. (the/spot)

SpotOn News | 29.04.2024, 13:43 Uhr

Eine Überraschung für alle Fans: Janet Jackson feiert ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum mit ihrer großen "Together Again"-Tour. Nun können sich auch Fans in ganz Europa freuen, den Superstar live zu erleben. In Deutschland sind drei Konzerte geplant.

Janet Jackson (57) feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum mit einer großen "Together Again"-Tour, die sie 2024 auch nach Europa führen wird. Davon werden drei Konzerte in Deutschland stattfinden. Das kündigte die Popsängerin am Montag (29. April) unter anderem auf ihrem Instagram-Kanal an. In einem Video sagt sie an ihre Fans gerichtet: "Europa, ich weiß, es ist schon eine Zeit lang her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber jetzt hat das Warten ein Ende. Ich werde diesen Herbst mit meiner Tour überall in Europa sein."

Insgesamt veröffentlichte die Schwester von Michael Jackson (1958-2009) zehn Tour-Termine in Europa, die nach ihrer US-Tournee im Sommer stattfinden werden. Startdatum ist der 25. September in Paris, Frankreich. Es folgen vier Konzerte in Großbritannien: am 27. September in Birmingham, am 28. September in London, am 30. September in Glasgow und am 1. Oktober in Manchester. Danach steht ein Konzert in Antwerpen, Belgien, am 3. Oktober an.

Hier tritt Janet Jackson in Deutschland auf

Die Termine in Deutschland sind am 5. Oktober in der Olympiahalle München, am 6. Oktober in der Kölner Lanxess Arena und am 8. Oktober in der Uber Arena in Berlin. Abschluss der europäischen Ausgabe von Jacksons "Together Again"-Tour bildet ein Konzert am 10. Oktober in Amsterdam, Niederlande. Die Tickets sind ab dem 3. Mai im Vorverkauf erhältlich, kündigte der Veranstalter Live Nation an.

Janet Jackson zählt mit mehr als 160 Millionen verkauften Tonträgern zu den weltweit erfolgreichsten Sängerinnen. Zudem ist sie fünffache Grammy-Preisträgerin. Sie ist das jüngste der zehn gemeinsamen Kinder von Joe Jackson (1928-2018) und Katherine Jackson (93).