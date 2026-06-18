Musik Post Malone gießt Bier für Oliver Tree aus nach tödlichem Hubschrauberabsturz

Outside Lands Music Festival 2024 - Post Malone - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2026, 11:02 Uhr

Post Malone widmete diese Woche ein Konzert Oliver Tree, nachdem der Sänger Anfang dieser Woche im Alter von 32 Jahren gestorben war.

Post Malone goss diese Woche während eines Konzerts ein Bier für Oliver Tree aus.

Am Dienstagabend (16. Juni) erwies der 30-jährige Star dem verstorbenen Musiker die letzte Ehre, der Anfang dieser Woche im Alter von 32 Jahren bei einem schrecklichen Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen war. Während des Konzerts in Toronto sagte er der Menge im Rogers Stadium, dass die Show Tree gewidmet sei.

Der ‚Circles‘-Hitmacher beschrieb das Konzert als „eine Feier des Lebens eines absolut wunderschönen, wunderschönen Mannes“. Er fügte hinzu: „[Oliver Tree war ein] Gentleman, den ich kannte und der so wunderschön war und die Welt mit seiner Kunst inspiriert hat … Wir haben eine wunderschöne Seele verloren.“ Er blickte zum Himmel und sagte: „Ich möchte nur, dass du weißt, Kumpel, dass wir dich so sehr lieben … Wir werden einfach einen großartigen Abend haben und diesen Gentleman feiern.“ Dann nahm Malone sein Bier und goss es auf die Bühne.

Der ‚Life Goes On‘-Hitmacher war einer von sechs Menschen, die am Wochenende bei einer Kollision zweier Hubschrauber in der Luft in Rio de Janeiro ums Leben kamen. Auch der 23-jährige YouTuber Gaspi und der brasilianische DJ Lucas Frota waren unter den Opfern. Laut TMZ befanden sich Tree, Frota, Gaspi – bürgerlich Gaspar Prim – und zwei weitere Personen in einem der Hubschrauber, während ein Pilot den anderen flog. Die Feuerwehr von Rio de Janeiro teilte der Nachrichtenagentur ‚Associated Press‘ mit, dass die Fluggeräte nach der Kollision in ein Elektroautohaus stürzten. Einer der Hubschrauber explodierte nach dem Absturz und verursachte ein Feuer, das sich anschließend auf 20 Fahrzeuge des Autohauses ausbreitete.

Trees berühmte Freunde nutzten schnell die sozialen Medien, um dem Star Tribut zu zollen, darunter KSI, der zugab, dass es sich „immer noch nicht real anfühlt“. Er schrieb: „Ich kann nicht glauben, dass ich das tatsächlich tippen muss. Du bist 32, Mann. Du solltest noch hier sein. Du hattest noch so viel Leben vor dir. So viel Musik zu machen. So viel Content zu machen. Du bist eine Legende und wirst immer eine Legende bleiben. Es fühlt sich immer noch nicht real an. Mir ist wirklich schlecht. Ich liebe dich, Bruder.“