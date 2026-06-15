Stars Sänger Oliver Tree bei Hubschrauber-Kollision in Brasilien getötet

Oliver Tree - November 2023 - Avalon - Manchester BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2026, 09:00 Uhr

Elektro-Pop-Künstler Oliver Tree ist bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen.

Sänger Oliver Tree ist bei einem Hubschrauberabsturz in Brasilien ums Leben gekommen.

Der 32-jährige Musiker, der vor allem durch Hits wie ‚Life Goes On‘ und ‚Miss You‘ bekannt wurde, gehörte zu den sechs Menschen, die am Sonntagmorgen (14. Juni) bei einer Kollision zweier Hubschrauber über Rio de Janeiro ums Leben kamen. Auch der YouTuber Gaspi (23) und der brasilianische DJ Lucas Frota starben bei dem tragischen Unglück.

Laut ‚TMZ‘ befanden sich Tree, Frota, Gaspi – mit bürgerlichem Namen Gaspar Prim – sowie zwei weitere Personen in einem der Hubschrauber, während der zweite Helikopter lediglich von einem Piloten gesteuert wurde. Die Polizei teilte lokalen Medien mit, dass Tree auf der Passagierliste stand, die den Luftfahrtbehörden übergeben wurde. Die Identifizierung der Leichen sei jedoch offenbar noch nicht offiziell abgeschlossen.

Die Feuerwehr von Rio de Janeiro erklärte gegenüber ‚Associated Press‘, dass die Hubschrauber nach der Kollision auf das Gelände eines Autohauses für Elektrofahrzeuge stürzten. Einer der Helikopter explodierte nach dem Aufprall, wodurch ein Feuer ausbrach, das sich auf 20 Fahrzeuge des Autohauses ausbreitete. Der örtliche Feuerwehrmann Fabio Contreiras sagte dem brasilianischen Sender ‚GloboNews‘: „Wir konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen, aber leider gab es keine Überlebenden.“

Nach Angaben der örtlichen Polizei deuten erste Erkenntnisse darauf hin, dass menschliches Versagen die Ursache des Unglücks gewesen sein könnte. In einer Stellungnahme erklärte der amtierende Gouverneur von Rio, Ricardo Couto: „In diesem Moment des Schmerzes spreche ich den Familien und Freunden der Opfer dieser Tragödie mein Mitgefühl aus.“ Zahlreiche prominente Weggefährten würdigten den Musiker anschließend in den sozialen Medien. Darunter auch KSI, der gestand, dass sich die Nachricht für ihn „immer noch nicht real“ anfühle. Der britische Rapper schrieb: „Ich kann nicht glauben, dass ich das tatsächlich schreiben muss. Du bist erst 32 Jahre alt. Du solltest noch hier sein. Du hattest noch so viel Leben vor dir. So viel Musik, die du noch machen wolltest.“

Auch die Komikerin Whitney Cummings würdigte Tree auf Instagram. „Oliver ist einer der talentiertesten Menschen der Welt. Normalerweise geht so etwas mit einem großen Ego und allerlei Unsinn einher, aber Oliver war reine Liebe und die beste Version dessen, was ein Künstler sein kann und sein sollte“, schrieb sie. Es gebe keinen Trost in dieser tragischen Situation. „Wir haben einen Giganten verloren“, betonte sie.

Sängerin Bebe Rexha schrieb auf X: „Ich bin geschockt. Ich war gerade mitten in einer CD-Signierstunde in New York, als ich von Oliver Trees Tod erfuhr. Ich kann es nicht glauben. Wir haben gemeinsam einen Song für ‚Dirty Blonde‘ aufgenommen.“ Tree befand sich mitten in einer Welttournee, die am 30. Mai in Mexiko-Stadt begonnen hatte und sein neues Album ‚Love You Madly, Hate You Badly‘ unterstützte.