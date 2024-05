Auf dem roten Teppich Premiere: Ryan Gosling und Mikey Day kommen als Beavis und Butt-Head

Ryan Gosling und Mikey Day als Beavis und Butt-Head bei der Premiere von "The Fall Guy". (hub/spot)

SpotOn News | 01.05.2024, 11:26 Uhr

Überraschungsauftritt bei der L.A.-Premiere des neuen Films "The Fall Guy": Ryan Gosling und Mikey Day erschienen als Beavis und Butt-Head. Das steckt dahinter...

Hollywood-Star Ryan Gosling (43) und Comedian Mikey Day (44) sind erneut in die kultigen Figuren Beavis und Butt-Head geschlüpft. Gosling wurde am Dienstagabend bei der Premiere seines neuen Films "The Fall Guy" in Los Angeles von dem "Saturday Night Live"-Star begleitet. Nachdem der Schauspieler US-Medienberichten zufolge zunächst in einem mintgrünen Gucci-Anzug mit seinem Co-Star Emily Blunt (41) über den roten Teppich schritt, kehrte Gosling anschließend in dem etwas anderen Look zurück…

"SNL"-Sketch wurde zum Hit

Ryan Gosling und Mikey Day posierten dann für Fotos in den Kostümen ihrer Live-Action-Darstellungen von Beavis und Butt-Head, den Hauptfiguren der erfolgreichen Zeichentrickserie aus den 1990er Jahren. Gosling war mit grauen Shorts, einer blonden Perücke und einem blauen Hemd mit der Aufschrift "Death Rock" zu sehen, Day trug ein graues Hemd mit der Aufschrift "Skull" und kurze rote Hosen.

Das Duo hatte die Figuren zuvor bereits in einem Sketch bei "Saturday Night Live" vorgestellt, als der "La La Land"-Star im April zum dritten Mal Gastgeber der Comedy-Show war. Der Sketch wurde ein Hit und allein auf YouTube mehr als 13 Millionen Mal aufgerufen.

Darum geht es in "The Fall Guy"

Im Kinofilm "The Fall Guy" (ab 30. April) schlüpft Ryan Gosling unterdessen in eine andere bekannte Rolle. Die Action-Komödie basiert lose auf der 80er-Fernsehserie "Ein Colt für alle Fälle", der Schauspieler ist darin als Colt Seavers zu sehen. Colt hat sich nach einem Unfall als Stuntman zurückgezogen. Dann verschwindet Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson, 33), der Star eines millionenschweren Filmprojekts, spurlos. Bei dem Film führt Colts Ex Jody Moreno (Emily Blunt) Regie. Der Stuntman macht sich also auf, den vermissten Filmstar aufzuspüren, um damit das Projekt von Jody zu retten und sie zurückzugewinnen.