Film Chris Renaud: Er wollte Will Ferrell für ‚Despicable Me‘

Will Ferrell - Barbie - London - European Premiere - July 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2024, 10:00 Uhr

Chris Renaud wollte, dass Will Ferrell den Bösewicht in ‚Ich – Einfach unverbesserlich 4‘ spricht, weil er ein „wunderbarer Charakterschöpfer“ ist.

Der Regisseur, der den neuen Film der Franchises inszeniert, nachdem er zuvor auch den Originalfilms von 2010 und seiner Fortsetzung von 2013 leitete, wollte „schon immer“ mit dem ‚Blades of Glory‘-Star zusammenarbeiten. Er gab nun zu, dass das Team es genieße, Leute mit einem ‚Saturday Night Live‘-Hintergrund zu casten, weil sie so schnell Ideen für ihre Alter Egos hätten.

Auf die Frage, warum Will für die Rolle des Maxime Le Mal gecastet wurde, sagte Chris gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich persönlich wollte schon immer mit ihm arbeiten. Ich bin ein großer Fan seiner Arbeit und seiner Charakterarbeit. Es ist kein Fehler, dass wir die ganze Zeit auf ‚Saturday Night Live#-Leute schauen – Chloe Fineman hat eine Rolle in dem Film – weil sie wunderbare Charakterschöpfer sind und in der Lage sind, eine Figur mit sehr wenig Zeit zu erschaffen. Wer kann das besser als Will? Er kam mit diesem tollen französischen Akzent herein.“

Frühe Ideen für den Film hatten nur eine „unscheinbare“ und „bedrohliche“ Präsenz, die über Gru (Steve Carrell) und seiner Familie schwebte, anstatt eines bestimmten Bösewichts. Chris sagte: „Das fing wirklich mit dem Familienproblem an, bei dem es darum ging, ihr geliebtes Zuhause hinter sich zu lassen und ins Zeugenschutzprogramm zu gehen. Ursprünglich war der Bösewicht nur eine große, bedrohliche, gefährliche Präsenz und unscheinbarer als das, wo wir mit Maxime Le Mal bekommen haben.“