Stars Presley Gerbers Ex-Freundin ’sehr wütend‘ nach seinem plötzlichen Tod: ‚Du hättest mehr Leben verdient‘

Charlotte D'Alessio - Presley Gerber ex - ONE USE - Insta Sep 26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2026, 09:00 Uhr

Presley Gerbers Ex-Freundin Charlotte D'Alessio hat sich erstmals zu seinem Tod geäußert und eingeräumt, dass sie wegen seines vorzeitigen Todes "sehr wütend" sei.

Presley Gerbers Ex-Freundin Charlotte D’Alessio ist nach seinem überraschenden Tod „sehr wütend“.

Das 28-jährige Model verabschiedete sich in den sozialen Medien mit mehreren persönlichen Bildern von dem verstorbenen Star. Der Sohn von Supermodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber starb am Sonntag (20. September) im Alter von 27 Jahren in einer Reha-Einrichtung. Charlotte veröffentlichte auf Instagram unter anderem ein Foto, das sie gemeinsam mit Presley auf einem Steg zeigt. Dazu erklärte sie, sie habe mit ihm eine „reine Liebe“ geteilt. „Dafür danke ich dir und ehre dein Leben. Du hättest mehr Zeit verdient. Du hättest mehr Leben verdient. Ich bin deswegen sehr wütend“, enthüllte sie.

Charlotte teilte mehrere weitere Aufnahmen von sich und Presley. Sie hoffe weiterhin, dass er ihre Liebe „spüren“ könne. Zu einem Foto, auf dem sich die beiden umarmen, schrieb sie: „Ich liebe dich, Pres. Für immer. Oben und hier unten. Daran sollst du niemals zweifeln. Wir alle lieben dich so sehr.“ Charlotte veröffentlichte außerdem ein Video, in dem Presley mit einem kleinen weißen Hund spielt. Zu dem Clip schrieb sie: „Ich werde mich immer auf diese Weise an dich erinnern.“

Presley und Charlotte sollen sich über seine Schwester, Model Kaia Gerber, kennengelernt haben. Der Tod des Stars wird inzwischen als mutmaßliche Überdosis untersucht. Das Büro des Gerichtsmediziners von Los Angeles County erklärte gegenüber der ‚Daily Mail‘: „Am 20. September 2026 gegen 9.35 Uhr reagierten Beamte des Santa Monica Police Department auf einen Bericht über eine mögliche Überdosis im 1000er-Block der Berkeley Street. Bei ihrer Ankunft fanden die Beamten einen erwachsenen Mann vor, der bereits verstorben war.“

Die Todesursache steht bislang nicht fest. Der Sprecher ergänzte: „Die Ermittler des SMPD untersuchen den Tod als mutmaßliche Überdosis. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.“ Die endgültige Todesursache und die Todesart sollen vom Los Angeles County Department of Medical Examiner bestimmt werden. Presleys Tod wurde von einem Sprecher von Cindy, Rande und Kaia Gerber bestätigt. „Die Familie bittet in dieser sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit um Privatsphäre“, sagte er laut ‚People‘.