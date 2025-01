Seit drei Jahren nüchtern „Pretty Little Liars“-Star Lucy Hale feiert Alkohol-Abstinenz

SpotOn News | 03.01.2025, 14:11 Uhr

"Pretty Little Liars"-Star Lucy Hale feiert drei Jahre Alkohol-Abstinenz. Zum Meilenstein teilte die Schauspielerin eine wichtige Botschaft mit ihrem Instagram-Followern.

"Pretty Little Liars"-Star Lucy Hale (35) hat etwas zu feiern: Die Schauspielerin lebt seit drei Jahren ohne Alkohol. Den Meilenstein teilte Hale am Donnerstag (2. Januar) mit ihren knapp 24 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram. "Verdammt. Heute, vor drei Jahren, begann ich meine Reise, mich zu erinnern, wer ich bin", schreibt die 35-Jährige zu einem Foto, auf dem die genaue Dauer ihrer Abstinenz geschrieben ist: drei Jahre, 36 Monate, 1.097 Tage und 26.312 Stunden.

"Seitdem habe ich Momente erlebt, die man nur als reine Wunder und Magie beschreiben kann", fügt sie hinzu. Sie sei "jeden Tag zutiefst dankbar". "An alle, die meine Reise unterstützt haben: Ich habe eure Liebe gespürt und sie bedeutet mir alles", schreibt Hale weiter und appelliert: "Wenn du Schwierigkeiten hast oder einen ähnlichen Weg gehst, mach weiter. Mach einfach weiter. Du bist nicht allein und die Welt braucht dich."

Dazu teilte die Schauspielerin ein Foto, auf dem sie zu sehen ist, wie sie in einen Sonnenuntergang in der Ferne blickt und ein Zitat von Devi Brown. In der Kommentarspalte erhält Hale Zuspruch von zahlreichen Menschen, darunter auch einigen prominenten Kolleginnen. Demi Lovato (32) schrieb etwa: "So stolz auf dich" und fügte ein rotes Herz-Emoji hinzu.

"Schmerzhaft und unangenehm"

Lucy Hale hat bereits mehrmals offen über ihre Vergangenheit mit Alkohol-Abusus gesprochen. "Als ich nüchtern wurde, war es nie meine Absicht, das Aushängeschild der Nüchternheit zu sein. Aber als ich anfing, darüber zu sprechen, kam das aus dem Bedürfnis heraus, zu heilen und meine Macht zurückzuerlangen", sagte sie dem Magazin "People" im September 2024.

Ihr Weg zur Nüchternheit sei "schmerzhaft und unangenehm" gewesen und sei das auch teilweise immer noch, aber dennoch sei es jeden Moment wert. "Ich muss immer noch jeden Tag die Entscheidung treffen: 'Okay, heute bleibe ich nüchtern und heute entscheide ich mich für mich', aber das geht tiefer als nur nicht zu trinken." Ihr Leben fühle sich jetzt "so gut an, dass ich das für nichts in der Welt aufgeben würde".