Stars Lucy Hale: Sie sprach für Miley Cyrus‘ Kultrolle in ‚Hannah Montana‘ vor

Lucy Hale - June 2024 - Chanel 17th Annual Tribeca Artists Dinner - NYC - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2025, 09:00 Uhr

Die 'Pretty Little Liars'-Darstellerin enthüllt, dass sie bereits viele Rollen verpasst hat.

Lucy Hale sprach für die Titelrolle in ‚Hannah Montana‘ vor, bevor Miley Cyrus die Rolle bekam.

Die 35-jährige Schauspielerin ist heute vor allem für ihre Hauptrolle im Teenie-Drama ‚Pretty Little Liars‘ bekannt. Doch sie verriet, dass das Vorsprechen, das sie in der Unterhaltungsbranche erfolgreich machen sollte, für die Disney Channel-Serie war, dank der Miley zum weltweiten Star wurde.

Im ‚The Puppy Interview‘ von ‚Buzzfeed‘ zählte Lucy auf: „Oh mein Gott, ich habe vorgesprochen für ‚Pitch Perfect‘, ‚Hairspray‘, ‚Hannah Montana‘, ‚Fifty Shades of Grey‘, ‚The Substance‘. Ich habe das Gefühl, weil ich jetzt fast 20 Jahre in L.A. lebe, dass jeder, der eine Rolle bekommt, diese auch bekommen sollte. Aber für jedes ‚Ja‘ bei einem Vorsprechen gibt es etwa 200 ‚Nein‘.“

Die Sängerin räumte ein: „Ich sollte wahrscheinlich mal meine Tagebücher durchgehen und sehen, wofür ich alles vorgesprochen habe. [Bei ‚Hannah Montana‘] war es ein paar Jahre, bevor sie Miley besetzt haben.“ Noch heute erinnere sie sich an das Vorsprechen zu der Sitcom: „Es war ein aufgezeichnetes Casting in Tennessee und es hat mich dazu gebracht, Schauspielerin werden zu wollen. Ich erinnere mich so genau daran – es war wirklich cool.“

Die Disney Channel-Serie lief von 2006 bis 2011 und erzählte die Geschichte von Miley, einem Schulmädchen, das heimlich ein Doppelleben als berühmte Popsängerin führte. Die Serie brachte einen Kinofilm und eine ausverkaufte Tournee hervor und wurde zu einem milliardenschweren Franchise für das Unternehmen.

Weitere Schauspielerinnen, die für die Rolle vorsprachen, waren Daniella Monet – die später an der Seite von Ariana Grande und Victoria Justice in ‚Victorious‘ Erfolg hatte – sowie Taylor Momsen, die anschließend in ‚Gossip Girl‘ mitspielte.