Unkonventioneller Thronfolger Prinz Frederik von Dänemark: Ein Royal mit Ecken und Kanten

Kronprinz Frederik: Früher umtriebiger "Partyprinz", heute lässiges Familienoberhaupt und Vater von vier Kindern. (tj/spot)

SpotOn News | 10.01.2024, 15:15 Uhr

Am 14. Januar wird die dänische Königin Margrethe II. ihrem Sohn Frederik nach 52 Jahren Regentschaft den Thron überlassen. Fünf interessante und kuriose Fakten über den skandinavischen Royal...

Seit Königin Margrethe II. von Dänemark (83) am 31. Dezember 2023 ihre Abdankung bekannt gab, richten sich alle Augen auf den Thronfolger Kronprinz Frederik (55). Genau wie seine Mutter gilt dieser als unkonventioneller Royal, der mit einiger Lässigkeit sein zukünftiges Amt ausfüllen dürfte. Diese fünf Fakten geben einen Vorgeschmack darauf, was Royal-Fans während seiner künftigen Regentschaft erwartet.

Ehemaliger "Partyprinz" und Model-Fan

In den Neunzigerjahren hatte Kronprinz Frederik den Ruf eines "Partyprinzen". Zusammen mit einer unauffälligen Entourage ließ er sich immer wieder gerne in den Clubs von Kopenhagen blicken und mischte sich dort unter das tanzende Volk. Aus seinen wechselnden Liebesbeziehungen, unter anderem mit den Models Malou Aamund (54) und Katja Storkholm Nielsen (53), machte er dabei keinen großen Hehl. Auch seine heutige Frau Mary (51) lernte er angeblich in einem Party-Kontext kennen. Der Legende nach stellte er sich der Australierin im Jahr 2000 während der Olympischen Spiele in Sydney in einem Pub ganz bescheiden als "Fred from Denmark" vor und gab sich erst später als Kronprinz zu erkennen.

Prinz Frederik liebt Tattoos

Kronprinz Frederiks adeligen Körper zieren mindestens zwei Tattoos, die er sich 1995 während seiner Ausbildung zum Kampfschwimmer in der Eliteeinheit der dänischen Marine stechen ließ. So prangt auf seinem rechten Unterschenkel ein imposanter Hai, den rechten Oberarm ziert ein verschlungenes Ornament. Sichtbar werden diese stylischen Verzierungen allerdings nur während seiner Strandurlaube, bei offiziellen Anlässen bleiben sie dezent unter der Kleidung versteckt. In gewisser Weise folgt er mit diesen permanenten Körperkunstwerken einer Tradition des dänischen Königshauses. Schon sein Großvater König Frederik IX. (1899-1972) ließ sich während seiner Zeit bei der Marine mehrere großformatige Drachen auf den Oberkörper und die Arme stechen.

Adelige Sportskanone

Kronprinz Frederik ist für seinen sportlichen Eifer und seine beeindruckende Ausdauer bekannt. Er lief mehrere Marathons mit und absolvierte 2013 als erster Royal einen Iron Man. Im Jahr 2000 fuhr er bei einer Hundeschlitten-Expedition rund 2.800 Kilometer durch Grönland. Zur Feier seines 50. Geburtstags im Jahr 2018 startete die adelige Sportskanone den "Royal Run", eine öffentliche Laufveranstaltung, die durch die fünf größten Städte Dänemarks führte. Nach dem großen Erfolg dieser ersten Veranstaltung mit 70.000 begeisterten Teilnehmern findet das volkstümliche Sportevent nun jährlich statt.

Erster dänischer König mit Universitätsabschluss

Der künftige dänische König ist nicht nur äußerst sportlich, sondern auch sehr gebildet. Trotz seiner ausgiebigen Partyaktivitäten absolvierte er 1995 an der Universität Aarhus einen Master in Politikwissenschaften. Damit wird er der erste dänische König sein, der eine Universitätsausbildung abschloss. Während seines Studiums verbrachte Prinz Frederik einige Zeit an der Harvard University in den USA, wo er sich ganz bescheiden unter dem Pseudonym "Frederik Henriksen" einschrieb.

Engagement gegen den Klimawandel

Kronprinz Frederik gilt als prominenter Umweltaktivist und setzt sich intensiv mit Themen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit auseinander. In der Vergangenheit nahm er an diversen Expeditionen, Foren und Veranstaltungen zu Klima-Themen teil, wobei er Dänemark als Förderer erneuerbarer Energien repräsentierte. Über seinen "Kronprins Frederiks Fond" unterstützt er zudem wissenschaftliche Forschungsprojekte zu Umweltthemen. 2009 war er einer von mehreren Autoren des Buches "The Polar Cruise Royal", das sich mit den Herausforderungen des Klimawandels befasst.