Für die Olympischen Spiele König Frederik und Mary eröffnen strahlend dänisches Haus in Paris

Königin Mary und König Frederik von Dänemark zerschneiden das Eröffnungsband des dänischen Hauses in Paris. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 11:40 Uhr

Die Liebesgeschichte von Mary und Frederik von Dänermark ist eng mit den Olympischen Spielen verbunden - kein Wunder also, dass sich das Königspaar bestens gelaunt bei der Eröffnung des dänischen Hauses in Paris zeigte.

Am Tag vor der offiziellen Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris haben König Frederik X. (56) und Königin Mary von Dänemark (52) das dänische Haus in der berühmten Champs-Élysées feierlich eröffnet. Auf Fotos zeigt sich das Königspaar ganz ausgelassen beim Durchschneiden des roten Eröffnungsbands. Während Frederik in einem klassischen Anzug gekleidet war, begeisterte Mary in einem roten Jumpsuit – passend zu den Farben der dänischen Flagge.

In einem Instagram-Post schrieb der dänische Königspalast zu mehreren Fotos: "Im Herzen von Paris an der Avenue des Champs-Élysées haben Ihre Majestäten heute das Eröffnungsband des dänischen Pavillons durchgeschnitten, der während der Olympischen Spiele Dänemark in der französischen Hauptstadt fördern wird." In den kommenden 17 Tagen hätten Besucherinnen und Besucher aus aller Welt die Gelegenheit, im "Danmarkshuset" dänisches Design, Lebensmittel, Gesundheit und nachhaltige Lösungen in einem Eventbereich zu erleben.

Bei den Olympischen Spielen ist es Tradition, dass die Teilnehmernationen vor Ort ein Haus einrichten, in dem sie ihre Kultur präsentieren und verschiedene Events rund um die Spiele veranstalten. Deutschland hat in diesem Jahr sogar ein ganzes Stadion samt Fanzone, wo unter anderem Public Viewing, Treffen mit den Athletinnen und Athleten sowie mehrere Partys stattfinden soll.

Olympia ist ganz besonders für Mary und Frederik

Die Olympischen Spiele sind für Mary und Frederik nicht nur aus sportlichem Interesse ein besonders Event: Im Jahr 2000 lernten sich der damalige Kronprinz Frederik und die bürgerliche Mary Donaldson im Rahmen der Olympischen Spiele in Sydney kennen – ihre Liebesgeschichte ist also für immer mit dem Sportereignis verbunden.

Vier Jahre später, am 14. Mai 2004, gab sich das Paar in Kopenhagen das Jawort. Sie haben vier gemeinsame Kinder – Kronprinz Christian (18), Prinzessin Isabella (17) sowie die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (13). Nach der Abdankung seiner Mutter Königin Margrethe (84) wurde Frederik am 14. Januar 2024 zum König Dänemarks gekrönt.