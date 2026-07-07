Stars Prinz Harry reist ohne seine Familie nach Großbritannien

Prince Harry and Meghan Duchess of Sussex - October 2025 - World Series - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2026, 10:00 Uhr

Prinz Harry reist ohne seine Familie nach Großbritannien.

Prinz Harry ist ohne seine Ehefrau Meghan, Herzogin von Sussex, und ihre gemeinsamen Kinder in Großbritannien eingetroffen.

Der Herzog von Sussex, der mit seiner Familie in Kalifornien lebt, wird in dieser Woche in seine Heimat zurückkehren, um für die Invictus Games zu werben und eine Reihe weiterer öffentlicher Termine wahrzunehmen. Erste Berichte hatten nahegelegt, dass Meghan und die Kinder ihn begleiten würden, damit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach vier Jahren ihren Großvater, König Charles, wiedersehen könnten.

Nun berichten Medien jedoch, dass Harry am Montag (06. Juli) allein im Vereinigten Königreich angekommen ist. Meghan und die Kinder werden ihn während seines Aufenthalts in London demnach nicht begleiten. Die Reise war zuvor durch Unstimmigkeiten über Harrys Unterkunft erschwert worden. Harrys Team hatte am Montag zunächst bekannt gegeben, dass er während eines Teils seines Aufenthalts im Buckingham Palace wohnen werde. Später stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht der Fall sein wird. Insider erklärten, Harry habe das Angebot des Königs, in einer königlichen Residenz zu übernachten, bis zum Ablauf einer Frist Ende vergangener Woche nicht offiziell angenommen. Deshalb sei ihm am Wochenende mitgeteilt worden, dass er nicht mehr im Buckingham Palace untergebracht werden könne. Für die Unterbringung von Gästen sei eine gewisse Vorlaufzeit erforderlich, damit die nötigen Sicherheits- und Personalmaßnahmen des Königshauses organisiert werden könnten.

Ein Sprecher des 41-jährigen Royals bezeichnete die Entscheidung als „enttäuschend“ und warf dem Palast vor, das Angebot „im letzten Moment“ zurückgezogen zu haben. Die Verzögerung sei darauf zurückzuführen gewesen, dass Harry zunächst alternative Sicherheitsvorkehrungen organisieren musste, nachdem bestätigt worden war, dass ihm kein offizieller Personenschutz gewährt werde. Der Sprecher erklärte: „Mir sind mehrere Mitteilungen des Buckingham Palace aus der vergangenen Woche bekannt, in denen behauptet wurde, der Herzog habe das Angebot einer Unterkunft in einer königlichen Residenz nicht angenommen.“ Nach der Entscheidung des Palastes, seiner Familie keinen Sicherheitsschutz zu gewähren, habe der Herzog die vergangene Woche damit verbracht, alternative Sicherheitsmaßnahmen zu organisieren. „Sobald diese geregelt waren, konnte er das Unterkunftsangebot für sich am Wochenende offiziell annehmen“, hieß es weiter.

Der Sprecher behauptete außerdem, dass auch die für Dienstag (07. Juli) erwartete Veröffentlichung eines Urteils des High Court in Harrys Datenschutzklage gegen den Verlag der ‚Daily Mail‘ zum Rückzug des Angebots beigetragen habe. Er fügte hinzu: „Es ist daher enttäuschend, dass das Angebot nun zurückgezogen wurde, wobei das Urteil im Verfahren gegen Associated Newspapers Limited am Dienstag als Begründung genannt wird. Dem Buckingham Palace ist dieses Urteil allerdings bereits seit vergangenem Donnerstag bekannt.“ Vor Harrys Reise nach Großbritannien soll die Familie gemeinsam Urlaub in Europa gemacht haben.