Stars Meghan, Herzogin von Sussex, teilt Vatertags-Tribut an Harry, während UK-Wiedersehen näher rückt

Prince Harry And Family - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.06.2026, 09:00 Uhr

Die Sussex-Familie bereitet sich Berichten zufolge auf ihren ersten gemeinsamen Besuch in Großbritannien seit vier Jahren vor. Es sollen Pläne bestehen, dass König Charles während der Reise Zeit mit Archie und Lilibet verbringt.

Prinz Harry hat für einen herzlichen Vatertagsmoment mit seinen Kindern Archie und Lilibet posiert – sein Sohn trug dabei ein England-Fußballtrikot.

Die Ehefrau des 41-jährigen Herzogs von Sussex, Meghan, Herzogin von Sussex (44) veröffentlichte in den sozialen Medien einen familiären Tribut an den Royal, während die Sussexes Berichten zufolge gleichzeitig eine bedeutende Rückkehr nach Großbritannien im kommenden Monat vorbereiten.

Harry und Meghan werden voraussichtlich im Juli mit Archie (7) und Lilibet (5) nach Großbritannien reisen. Es wäre der erste Besuch der Kinder im Vereinigten Königreich seit vier Jahren. Die Reise soll Veranstaltungen im Zusammenhang mit Harrys Invictus Games umfassen und könnte bedeuten, dass die Familie in einer königlichen Residenz unterkommt. Berichten zufolge gehört Buckingham Palace zu den Optionen, die geprüft werden.

Noch immer laufen Bemühungen um eine Versöhnung zwischen Harry und seinem Vater, König Charles (77) weiter, nachdem es Jahre voller familiärer Spannungen gegeben hatte, bedingt durch den Rückzug der Sussexes von königlichen Pflichten im Jahr 2020.

Meghan teilte nun zum britischen Vatertag am 21. Juni ein Bild auf Instagram von Harry, wie er seine beiden Kinder im Arm hält, und schrieb dazu: „Sie haben solches Glück, dich zu haben. Wir alle haben das. Alles Gute zum Vatertag an unseren Einzigen.“ Das Foto zeigt Harry, wie er Archie und Lilibet gleichzeitig mit beiden Armen umarmt. Archie trägt dabei ein England-Fußballtrikot. Womöglich ein Friedensangebot in Richtung von Harrys Familie? Erst kürzlich gab es erneute Aufmerksamkeit für Harrys Verhältnis zur Royal Family. Im Mai 2025 sagte der Prinz gegenüber der BBC, er hoffe nach Jahren öffentlicher Meinungsverschiedenheiten und Rechtsstreitigkeiten über seine Sicherheitsvorkehrungen in Großbritannien auf eine Versöhnung mit seinen Verwandten.

Harry bleibt durch seine wohltätige Arbeit und seine Rolle als Gründer der Invictus Games, des internationalen Sportereignisses für verwundete, verletzte und kranke Soldatinnen und Soldaten, eine prominente öffentliche Figur. Die nächste Ausgabe des Wettbewerbs soll 2027 in Birmingham stattfinden. Harry wird voraussichtlich zwischen dem 6. und 10. Juli an einer Reihe damit verbundener Termine in London und Birmingham teilnehmen. Berichten zufolge wurde eine Vereinbarung getroffen, die es Charles ermöglichen würde, während des Besuchs Zeit mit Archie und Lilibet zu verbringen. Der König hat seine Enkelkinder seit den Feierlichkeiten zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. im Juni 2022 nicht mehr persönlich gesehen.