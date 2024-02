Trainingslager für Invictus Games 2025 Prinz Harry und seine Meghan beenden Besuch in Kanada nach drei Tagen

Voller Einsatz: Michael Bublé probierte neben Prinz Harry Rollstuhl-Curling aus. Im Hintergrund schaute Meghan zu. (ae/spot)

SpotOn News | 17.02.2024, 15:20 Uhr

Am dritten und letzten Tag ihrer Kanada-Reise vor den Invictus Games 2025 hatten Prinz Harry und Herzogin Meghan einen besonderen Star an ihrer Seite: Zunächst besuchten sie mit Michael Bublé ein Curling-Training, am Abend erschienen alle drei bei einem Gala-Dinner.

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) haben am Freitagabend ihre dreitägige Werbetour für die Invictus Games 2025 in Kanada beendet. Sie besuchten ein glamouröses Bankett in Vancouver. Zuvor hatten sich der britische Royal und der kanadische Sänger Michael Bublé (48) im Rollstuhl-Curling versucht.

Michael Bublé sang seine Version von "My Way"

Das Paar nahm am Freitagabend im Rahmen der Countdown-Feierlichkeiten am "One Year to Go"-Dinner im Vancouver Convention Center teil. Harry trug einen schwarzen Anzug, seine Frau hatte ein olivgrünes, schulterfreies Kleid gewählt. Als Stargast trat Michael Bublé auf, der seine Version des Hits "My Way" sang. Der Kanadier betonte auch, wie glücklich er sei, dass "wir Harry und Meghan zeigen können, wie schön dieser Ort ist".

Anschließend dankte Harry dem Publikum "für seine Anwesenheit heute Abend und für sein Engagement, die Invictus Games Vancouver Whistler 2025 möglich zu machen". Der Prinz hat den Sport-Wettkampf für kriegsversehrte Soldaten und ihre Angehörigen ins Leben gerufen. Laut "People" betonte er während der Gala: "Wenn ich mit der Invictus-Gemeinschaft zusammen bin, umgeben von so vielen mutigen Männern und Frauen, die ihrem Land mit Auszeichnung gedient haben, fühle ich mich demütig und zu Hause."

2024 feiert seine Sportveranstaltung einen besonderen Meilenstein: "In diesem Jahr jähren sich die Invictus Games zum zehnten Mal. Das vergangene Jahrzehnt war ein Beweis für die Kraft der Widerstandsfähigkeit und den unzerbrechlichen Geist, den Sie alle verkörpern. Und Junge, wir hatten unterwegs viel Spaß!" Die Invictus Games seien nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine ganze Lebensart. Für ihre zwei Kinder Archie (4) und Lilibet (2) erhielt das Herzogspaar Decken, die vom Volk der Salish gewebt wurden.

Prinz Harry testete drei Sportarten

Drei Tage lang hatten Harry und Meghan das Wintertrainingslager besucht, bei dem auch neue Sportarten vorgestellt wurden. 2025 wird es bei den Invictus Games erstmals Ski Alpin, Snowboard, Biathlon, Langlauf, Skeleton und Rollstuhl-Curling geben. Der Prinz hat gleich mutig drei Sportarten ausprobiert: Am Mittwoch absolvierte er eine Runde Sit-Ski, bevor er sich am Donnerstag wagemutig den Eiskanal hinabstürzte. Am Freitag probierte er zusammen mit Michael Bublé Eisstockschießen im Rollstuhl aus. Meghan sah zusammen mit der Ehefrau des Sängers von der Seitenlinie aus zu, klatschte und lächelte.