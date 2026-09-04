Stars Prinz Harry wagt Fallschirmsprung für den guten Zweck

Prince Harry Attends The Invictus Games Foundation Conversation: From Policy to Practice - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2026, 10:00 Uhr

Prinz Harry wagt Fallschirmsprung für den guten Zweck.

Prinz Harry wird noch in diesem Monat aus einem Flugzeug springen, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln.

Der Herzog von Sussex plant den Fallschirmsprung zu Ehren des 102-jährigen Kriegsveteranen und ehemaligen Fallschirmjägers Ed Marshall. Marshall hatte selbst für Aufsehen gesorgt, als er zu seinem 100. Geburtstag aus einem Flugzeug sprang. Nachdem er Prinz Harry im vergangenen Jahr in Kanada kennengelernt hatte, entwickelten die beiden gemeinsam die Idee für einen weiteren Sprung. Mit der Aktion sollen die ‚Sunnybrook Foundation‘ und die ‚True Patriot Love Foundation‘ unterstützt werden. Beide Organisationen engagieren sich für Kanadas Soldaten und Veteranen. Die ‚Sunnybrook Foundation‘ erklärte dazu: „Als Prinz Harry, Herzog von Sussex, im vergangenen Jahr den 102-jährigen Veteranen des Zweiten Weltkriegs Ed Marshall traf, entstand schnell eine Verbindung zwischen ihnen, nicht zuletzt aufgrund ihrer gemeinsamen Erfahrungen beim Militär und ihres anhaltenden Einsatzes für ihre Gemeinden.“ Marshall hatte während des Zweiten Weltkriegs eine Ausbildung zum Fallschirmjäger absolviert. Harry wiederum diente zehn Jahre lang in der britischen Armee und war unter anderem zweimal in Afghanistan im Einsatz. Dort arbeitete er als Forward Air Controller und Apache-Hubschrauberpilot.

Besonders beeindruckt zeigte sich Harry laut Stiftung von Marshalls Erzählungen über dessen Fallschirmsprung zum 100. Geburtstag. „Die Idee blieb hängen, und gemeinsam entwickelten sie einen Plan für einen weiteren Sprung“, heißt es in der Mitteilung. Im September soll Harry nun gemeinsam mit anderen Veteranen den Sprung wagen. Auch Marshalls Enkel Bailey wird dabei sein und damit das mutige Vermächtnis seines Großvaters fortführen. Der genaue Termin und der Ort der Aktion wurden bislang allerdings nicht bekannt gegeben. Der Fallschirmsprung könnte einer der ersten größeren öffentlichen Auftritte Harrys sein, nachdem er gemeinsam mit seiner Ehefrau Meghan und den beiden Kindern Archie und Lilibet seinen Lebensmittelpunkt wieder stärker nach Großbritannien verlagert hat. Die Familie hatte in den vergangenen Jahren überwiegend in Kalifornien gelebt. Inzwischen sollen die Kinder in Großbritannien zur Schule gehen.

Harry und Meghan werden voraussichtlich in einer privaten, nicht königlichen Residenz außerhalb Londons wohnen. Ihre Häuser in Kalifornien und Portugal wollen sie offenbar behalten. Eine Rückkehr als arbeitende Mitglieder der britischen Königsfamilie ist weiterhin nicht vorgesehen. Der frühere königliche Butler Grant Harrold vermutet hinter dem Schritt auch Harrys Wunsch, seinem Vater König Charles wieder näher zu sein. Gegenüber ‚Us Weekly‘ sagte er: „Ich kann mir vorstellen, dass König Charles bei ihrer Entscheidung eine Rolle gespielt hat und dass Harry mehr Zeit mit seinem Vater verbringen möchte.“