Stars Prinz Harry möchte ‚alle paar Monate‘ nach Großbritannien zurückkehren

Prince Harry Attends The Invictus Games Foundation Conversation: From Policy to Practice - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.08.2026, 11:00 Uhr

Prinz Harry soll nach seinem erfolgreichen Besuch im Juli künftig wieder häufiger in seine britische Heimat zurückkehren.

Prinz Harry möchte angeblich „alle paar Monate“ in seine Heimat Großbritannien zurückkehren.

Der Herzog von Sussex lebt mit seiner Ehefrau Meghan und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) in Kalifornien. Im Juli absolvierte er einen erfolgreichen Besuch in seiner Heimat, bei dem es unter anderem zu einem Treffen mit seinem Vater König Charles kam. Nun deutet ein neuer Bericht darauf hin, dass der 41-Jährige künftig regelmäßige Besuche plant, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen, sich für wohltätige Zwecke zu engagieren und seine Invictus Games zu unterstützen.

Ein Insider verriet gegenüber der Zeitung ‚The Sunday Times‘: „Das Muster seiner Besuche hat gut funktioniert, deshalb wird die Häufigkeit der Reisen zunehmen, insbesondere im Vorfeld der Invictus Games, die er unbedingt zu den bisher besten Spielen machen will. Er wird also viel häufiger hin und her reisen, alle paar Monate.“ Harry sei froh, dass seine Reisen nun stärker auf seine Schirmherrschaften ausgerichtet seien und „weniger von dem anderen Unsinn überschattet werden.“ Der Royal habe seine britische Heimat nicht vergessen: „Er möchte hier stärker Fuß fassen, häufiger zurückkommen und weniger Gerichtsdramen. Und er liebt es immer, seine Familie zu sehen.“

Harry war im Juli nach Großbritannien zurückgekehrt. Später kamen Meghan und die beiden Kinder hinzu. Archie und Lilibet erhielten die Gelegenheit, ihren Großvater Charles erstmals seit vier Jahren zu sehen. Das private Treffen fand auf Highgrove statt, dem Landsitz des Monarchen in Gloucestershire. Von dem Wiedersehen wurden keine Bilder veröffentlicht. Weitere Einzelheiten wurden ebenfalls nicht bekannt gegeben, da es sich laut Palast um einen „privaten Familienanlass“ handelte. Für Archie und Lilibet war es das erste Mal seit Juni 2022, dass sie sich in Großbritannien aufhielten. Damals waren sie zur Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der verstorbenen Queen Elizabeth II. angereist.