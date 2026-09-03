Stars ‚Viel heiße Luft‘: Theo James reagiert auf Berichte über Herzogin Meghan bei ‚The Gentlemen‘

Theo James - March 2024 - Famous - The Gentlemen Global Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2026, 11:00 Uhr

Der Schauspieler hat Spekulationen zurückgewiesen, wonach Meghan bei 'The Gentlemen' mitwirken soll.

Theo James hat Spekulationen, Herzogin Meghan werde bei ‚The Gentlemen‘ mitspielen, als „viel heiße Luft“ bezeichnet.

Die frühere ‚Suits‘-Darstellerin und ihr Ehemann Prinz Harry sind mit ihren Kindern von Kalifornien nach Großbritannien zurückgezogen. Gleichzeitig wurde berichtet, Meghan plane eine Rückkehr zur Schauspielerei und habe eine Rolle in der dritten Staffel der Netflix-Serie angeboten bekommen. Vor der Premiere der zweiten Staffel äußerte sich nun deren Hauptdarsteller zu den Gerüchten. Auf die Möglichkeit eines royalen Auftritts angesprochen, scherzte Theo, der in ‚The Gentlemen‘ Eddie, den 13. Duke of Halstead, spielt, gegenüber dem ‚Town and Country‘-Magazin: „Ja, Fergie kommt dazu. Sie wird meine große Liebe spielen.“

Anschließend stellte der Schauspieler klar: „Nein, ich denke, das war hauptsächlich viel heiße Luft. Im Moment versuchen wir einfach, so viele Zuschauer wie möglich für die zweite Staffel zu gewinnen, und dann wird die dritte Staffel bald kommen.“ Inhaltlich gebe es bereits eine übergeordnete Vorstellung davon, wohin sich die Geschichte entwickeln solle. „Wir werden die Welt erweitern und in verschiedene Länder gehen. Aber was die Details angeht – ich meine, das ist noch völlig offen“, schilderte der 41-Jährige.

Drehbuchautor und ausführender Produzent Matthew Read wollte die Spekulationen unterdessen nicht direkt kommentieren. Gegenüber ‚BBC News‘ erklärte er: „[Wir freuen uns darauf], in Staffel zwei und im weiteren Verlauf der Serie noch mehr Energie und Überraschungen zu bieten. Ich denke einfach nicht, dass es zum jetzigen Zeitpunkt richtig ist, darüber zu spekulieren, deshalb möchte ich weder Ja noch Nein sagen.“ Zuvor hatte ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet, Meghan befinde sich in „fortgeschrittenen“ Gesprächen über eine Rolle in der Serie. Andere Berichte betonten jedoch, dass noch kein Vertrag abgeschlossen und keine Figur bestätigt worden sei.

Die Zeitung ‚The Sun‘ berichtete, Meghan könnte eine „Verführerin“ spielen, die für Unruhe sorgt. Netflix hat diese Beschreibung allerdings nicht bestätigt. Ein Insider erklärte, ‚The Gentlemen‘ wäre „perfekt“ für Meghan: „Es ist eine aufwendig produzierte, hochkarätige Serie mit großem Budget und typisch britischem Flair. Und weil sie auf Netflix läuft, erreicht sie ein riesiges weltweites Publikum.“