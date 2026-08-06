Stars Meghan Markle sprach bei privatem Dinner offenbar über Palastbesuch

Meghan Markle - EAN University August 2024 Columbia - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2026, 10:00 Uhr

Meghan Markle sprach bei privatem Dinner offenbar über Palastbesuch.

Meghan, Herzogin von Sussex, soll bei einer privaten Dinnerparty in Kalifornien über ihren jüngsten Besuch bei König Charles und Königin Camilla gesprochen haben.

Die 45-Jährige war zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Harry (41) sowie den gemeinsamen Kindern, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), im Rahmen einer Europareise nach Großbritannien gereist. Lifestyle-Unternehmerin Martha Stewart (85) behauptet nun, Meghan habe nach ihrer Rückkehr in die USA über das Treffen im Palast gesprochen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ sagte Martha Stewart: „Ich habe neulich mit Meghan Markle zu Abend gegessen. Wir waren beide Gäste auf einer Dinnerparty in Kalifornien. Sie war gerade erst aus dem Palast zurückgekehrt. Ich habe nur ein paar Worte mit ihr gewechselt, aber ich weiß, dass sie darüber gesprochen hat.“

Außerdem wurde Stewart gefragt, wie sie Meghans Wechsel in den Lifestyle- und Haushaltsbereich nach dem Start ihrer Kochserie ‚With Love, Meghan‘ beurteilt. Sie antwortete: „Wenn man Schauspielerin ist, dann Prinzessin wird und anschließend im Fernsehen als Lifestyle- und Haushaltsexpertin auftritt, ist dieser Übergang nicht gerade naheliegend. Das ergibt sich nicht von selbst. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.“

Die Aussagen fallen in eine arbeitsreiche Zeit für Meghan, deren Lifestyle-Projekte neben ihren gemeinsamen Medienaktivitäten mit Harry weiterhin viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mit der Kochserie ‚With Love, Meghan‘ hat die Herzogin ihre wachsende Lifestyle-Marke weiter ausgebaut. Gleichzeitig gewährt sie ihren Followern in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in das Familienleben. Internationale Bekanntheit erlangte Meghan zunächst durch ihre Rolle als Rachel Zane in der Anwaltsserie Suits, bevor sie 2018 in die britische Königsfamilie einheiratete.