Social-Media-Kanäle bleiben leer Prinz Louis feiert Geburtstag: Fans warten vergeblich auf neue Fotos

Dieses Foto von Prinz Louis veröffentlichte der Kensington Palast im vergangenen Jahr zu seinem fünften Geburtstag. (dr/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 11:45 Uhr

Prinzessin Kate und Prinz William brechen mit einer langjährigen Tradition: Am sechsten Geburtstag von Prinz Louis gibt es keine neuen Porträts ihres jüngsten Sprösslings zu sehen.

Royal-Fans warten am 23. April 2024 vergeblich auf Geburtstagsporträts von Prinz Louis. Das jüngste Kind von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) feiert am heutigen Dienstag seinen sechsten Geburtstag. Doch anders als in den Jahren zuvor gibt es keinen aktuellen Schnappschuss des Jubilars auf den Social-Media-Kanälen zu sehen. Prinz William und Prinzessin Kate veröffentlichen für gewöhnlich bei jedem Geburtstag ihrer drei Kinder neue Bilder.

Video News

Warum sie jetzt mit der liebgewonnenen Tradition brechen? Dazu können auch britische Medien aktuell nur spekulieren. Möglicherweise hängt es mit der Aufregung um das manipulierte Familienfoto zusammen, das im vergangenen Monat veröffentlicht wurde und zu einem PR-Super-GAU führte. Medien bemerkten an dem Bild Unregelmäßigkeiten und konnten im weiteren Verlauf große Veränderungen durch Bildbearbeitungsprogramme nachweisen. Kate gab später zu, das Bild eigenhändig manipuliert zu haben. Wollen die Royals einem weiteren Foto-Shitstorm aus dem Weg gehen? Oder hängt der Bild-Verzicht eher mit der Krebserkrankung von Prinzessin Kate zusammen? Möchte die dreifache Mutter aufgrund des aktuellen Schicksalsschlags ihre Familie noch mehr schützen, als in normalen Zeiten?

In die identische Kerbe schlägt auch der Royal-Experte Richard Fitzwilliams (74) in einem Gespräch mit dem britischen "Daily Express". Zum einen hätten die Enthüllungen über die nachträgliche Bearbeitung zu einem höchst peinlichen Streit geführt und seien ein großes Ärgernis gewesen. Zum anderen unterstreiche Kate mit dem Verzicht, dass die Familie ein Bedürfnis nach "Zeit, Raum und Privatsphäre" habe, das sie auch in ihrer Videobotschaft zum Ausdruck brachte. Das sollte seiner Meinung nach von allen Beobachtern der britischen Royals nach den Missverständnissen der letzten Wochen auch verstanden werden – trotz der aktuellen Enttäuschung über das Fehlen des Fotos.

Kommt das Foto vielleicht einfach nur verzögert?

Auch der Möglichkeit, dass es sich nur um einen zeitlichen Verzug handele und das Foto in den kommenden Stunden noch veröffentlicht werde, räumt die "Daily Mail" nur eine geringe Wahrscheinlichkeit ein. In den vergangenen Jahren seien die Fotos immer schon am Vorabend an die britischen Redaktionen verschickt worden, versehen mit einem Embargo. In den frühen Morgenstunden hätten die Zeitungen und Verlage dann die Bilder veröffentlichen dürfen, parallel zu den jeweiligen offiziellen Social-Media-Posts. Dieses Jahr hätte es aber kein Foto aus dem Kensington Palast für die Journalisten gegeben.

Im vergangenen Jahr teilte der Palast ein Foto von Louis, auf dem Kate ihren Sohn in einer Schubkarre auf Windsor umherschob. In den Jahren zuvor gab es jeweils von Kate selbst geschossene Fotos von ihrem jüngsten Sohn. Zuletzt wurde Louis an Weihnachten bei einem offiziellen Termin der Royal Family gesehen, als er mit seiner Familie einen Gottesdienst in Sandringham besuchte.

Der britische Thronfolger Prinz William und seine krebskranke Frau Prinzessin Kate versuchen ihren Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis in dieser schwierigen Zeit ein möglichst normales Leben zu ermöglichen, fernab von großen Auftritten und Blitzlichtgewitter. Louis geht zusammen mit seinen Geschwistern auf die Lambrook School in Berkshire und kehrte nach den Osterferien wieder in den Unterricht zurück.