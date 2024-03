Familie macht Ferien Prinz Oscar feiert seinen Geburtstag im Schnee

Prinz Oscar ist nun acht Jahre alt. (hub/spot)

SpotOn News | 02.03.2024, 12:28 Uhr

Die Familie von Victoria und Daniel von Schweden macht Urlaub - und feiert den Geburtstag von Prinz Oscar. Der Nachwuchsroyal wird acht Jahre alt.

Prinz Oscar von Schweden feiert am heutigen 2. März seinen achten Geburtstag. Der Palast gratuliert dem Sohn von Kronprinzessin Victoria (46) und Daniel von Schweden (50) mit neuen Bildern, die unter anderem auf Instagram zu sehen sind. Die Fotos des Prinzen "wurden von Ihrer Königlichen Hoheit der Kronprinzessin" in dem Skiort Storlien während des Urlaubs aufgenommen, wie der Palast mitteilte.

Auf den beiden aktuellen Bildern ist das Geburtstagskind im Schnee zu sehen, mit blauer Wollmütze und Winterjacke gräbt Oscar darauf offenbar eine Schneehöhle. Sein Geburtstag liegt schwedischen Medienberichten zufolge in den letzten Tagen seiner Schulferien. Die freie Zeit hat die Familie von Victoria und Daniel offenbar beim Wintersport verbracht. Prinz Oscar soll bereits seit seinem Kleinkindalter auf Skiern stehen.

Prinz Oscar auf Platz drei der Thronfolge

Prinz Oscar wurde am 2. März 2016 im Karolinska-Krankenhaus in Solna nahe Stockholm geboren. Sein Großvater, König Carl XVI. Gustaf (77), teilte am Tag darauf mit, dass er seinen Enkel zum Herzog von Schonen ernannt habe. Oscars prominente Taufpaten sind unter anderem seine Tante, Prinzessin Madeleine von Schweden (41), der damalige Kronprinz und heutige König Frederik zu Dänemark (55) sowie Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (50).

Erst vor kurzem hatte Prinz Oscars große Schwester, Prinzessin Estelle, ihren Geburtstag gefeiert. Sie wurde am 23. Februar zwölf Jahre alt. Auch hierzu veröffentlichte das schwedische Königshaus ein Foto und kurze Videoaufnahmen auf Instagram. Sie zeigen Estelle ebenfalls im Schnee, beim Skifahren und Langlauf. Estelle steht hinter ihrer Mutter Victoria auf Platz zwei der schwedischen Thronfolge. Dahinter folgt ihr jüngerer Bruder Oscar. Wie dieser seinen Geburtstag verbringen wird, ist unterdessen offenbar noch nicht bekannt.