Im Austausch mit den Bürgern Prinz William bei Termin in Newcastle: Prinzessin Kate geht es „gut“

Prinz William mit den Bürgern in Newcastle. (jom/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 22:15 Uhr

Prinz William hat einen Termin in Newcastle dazu genutzt, sich mit Bürgern auszutauschen. Dabei gab er auf Nachfrage ein Gesundheitsupdate zu seiner an Krebs erkrankten Frau.

Prinz William (41) besuchte an diesem Dienstag (30. April) eine Wohltätigkeitsorganisation in Newcastle. "Kostenlose, lebensrettende Behandlung und Unterstützung für Männer in Krisen ist das, was James' Place in seinen Zentren im ganzen Land so außergewöhnlich macht", heißt es zu dem Termin in einem Instagram-Post des offiziellen "The Prince and Princess of Wales"-Accounts. "Wir sind stolz darauf, heute den neuen Standort in Newcastle zu eröffnen, der bereits mehr als 140 Männern geholfen hat, seit er im Januar seine Türen geöffnet hat."

Video News

Prinz William ist auf Fotos im Gespräch mit Männern der Einrichtung zu sehen. Der 41-Jährige nutzte den Besuch in der Stadt im Nordosten von England auch, um sich mit Bürgern auf der Straße auszutauschen und mit ihnen Fotos zu machen und Hände zu schütteln. "Darf ich Sie fragen, wie es Ihrer Frau und Ihren Kindern geht?", fragte laut "Daily Mail" eine Passantin Prinz William zu seiner an Krebs erkrankten Ehefrau. Der Royal antwortete: "Allen geht es gut, danke. Ja, es geht uns gut."

In einem zweiten Instagram-Post wurde über einen weiteren Termin von Prinz William berichtet: "Auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft! Die Arbeit von Earthshot-Finalist Low Carbon Materials ist herausragend: die Schaffung kohlenstoffarmer Baustoffalternativen und andere innovative neue Produkte, die dazu beitragen, die Emissionen innerhalb der Baubranche drastisch zu senken." Der Post zeigt William mit dem Team von Low Carbon Materials in Seaham bei Durham.

William, der Gründer und Präsident des Earthshot-Preises, informierte sich über die Arbeit, die das Unternehmen geleistet hat, seit es 2022 in die Endrunde des Umweltpreises kam. Der Prinz besuchte unter anderem mit Handschuhen, Schutzbrille und weißem Laborkittel das Forschungs- und Entwicklungslabor der Firma. Die Bilder zeigen ihn unter anderem fröhlich und lachend im Austausch mit den Mitarbeitern.

König Charles zurück in der Öffentlichkeit

Prinz William war nicht das einzige Mitglied der britischen Royals, das sich am Dienstag öffentlich und in bester Laune zeigte. König Charles III. (75) absolvierte seinen ersten offiziellen Auftritt seit seiner Krebsdiagnose. Als er am University College Hospital in London zusammen mit Ehefrau Camilla (76) eintraf, lächelte er Fotografen und Wartenden zu und winkte in die Menge. Nachdem er krankheitsbedingt in den vergangenen Monaten kürzertreten musste, ist er nun zu seinen royalen Aufgaben zurückgekehrt. Charles ist bei seinem Besuch im Krebszentrum zum neuen Schirmherrn von Cancer Research UK ernannt worden.