Stars Prinz William: Besuch bei Surplus to Supper-Tafel

Prince William - Getty - Sheffield - March 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2024, 18:00 Uhr

Der erste öffentliche Auftritt des Prinzen seit dem Bekanntwerden der Krebsdiagnose seiner Ehefrau wird ein Besuch bei einer britischen Lebensmitteltafel sein.

Prinz Williams erster öffentlicher Auftritt seit dem Bekanntwerden der Krebsdiagnose seiner Ehefrau Catherine, der Prinzessin von Wales, wird ein Besuch bei einer britischen Lebensmitteltafel sein.

Der 41-jährige Thronfolger wird am Donnerstag (18. April) nach Surrey und West-London reisen, um dort Zeuge der Arbeit der Surplus to Supper-Wohltätigkeitsorganisation zu werden, fast auf den Tag genau einen Monat, nachdem die Prinzessin von Wales in einer Videobotschaft ihre Krebsdiagnose mitteilte.

Nach Williams Besuch in Surrey, um zu sehen, wie Surplus to Supper zusätzliche Lebensmittel für Gemeinschaftsorganisationen sortiert, umpackt und dann ausliefert, wird er in einem Jugendzentrum in West-London vorbeischauen, das regelmäßig Pakete von der Tafel erhält, die jungen Menschen helfen. Ein Sprecher des Kensington Palace verriet über Williams Leidenschaft für die karitative Organisation: „Die Reduzierung der Verschwendung von Lebensmitteln hat erhebliche Vorteile für die Umwelt, einschließlich der Reduzierung der Emissionen aus Mülldeponien, die zum Klimawandel beitragen. Der Schutz der Umwelt für künftige Generationen ist eine der Hauptprioritäten des Prinzen von Wales.“ William war vor kurzem mit seinem Sohn Prinz George (10) bei einem Fußballspiel von Aston Villa gesehen worden. Catherines Videobotschaft, in der sie ihre Krebsdiagnose enthüllte, wurde am 22. März veröffentlicht, nachdem sie sich zuvor von einer Bauchoperation in der London Clinic erholte.