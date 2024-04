Als Vater dreier Kinder hat auch ein Prinz seine Pflichten: Der britische Thronfolger Prinz William hat enthüllt, welche unbeliebte Aufgabe ihm im Haushalt zufällt.

Auch wenn sie in Palästen lebt und von außen betrachtet ein Leben voller Glanz und Pracht führt: Im Alltag sehen sich auch die Mitglieder der britischen Royal Family mit ganz normalen familiären Problemen und banalen Haushaltsaufgaben konfrontiert. Prinz William (41) hat nun eine Situation geschildert, die wohl vielen Eltern junger Kinder bekannt vorkommen dürfte.

Beim Besuch eines Bauernhofs für Jugendliche wurde dem britischen Thronfolger und Vater dreier Kinder am Donnerstag (25. April) ein Meerschweinchen in die Arme gedrückt. Wie Videos zeigen, begrüßte der Prinz das Meerschweinchen mit einem freundlichen "Hallo" und streichelte es. Dabei enthüllte William laut "People", dass auch in seinem Haushalt ein Meerschweinchen lebt. Zudem gab er zu, dass ihm die Aufgabe zufällt, den Meerschweinchenstall zu putzen – weil seine Kinder es "vergessen".

Prince William said he was so happy stroking Snowflake the guinea pig at Woodgate Valley Urban Farm, just outside Birmingham, that he didn’t want to leave. He revealed that his kids always forget to clean out their own guinea pig, leaving him to do it 🥬 pic.twitter.com/yccwgD8iWV

— Victoria Ward (@victoria_ward) April 25, 2024