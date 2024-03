Gemeinsamer Einkauf am Wochenende Prinz William: Erster offizieller Auftritt nach Bummel mit Kate

Prinz William setzt sich gegen Wohnungslosigkeit ein. (ncz/spot)

SpotOn News | 19.03.2024, 16:19 Uhr

Prinz William hat seinen ersten öffentlichen Auftritt nach dem Einkaufsbummel mit Ehefrau Kate am Wochenende absolviert. Bei seinem Besuch in Sheffield stand das Thema Wohnungslosigkeit im Mittelpunkt.

Prinz William (41) hat sich am Dienstag (19. März) im Rahmen seiner neuen Kampagne gegen Wohnungslosigkeit im englischen Sheffield mit Familien getroffen, die in der Vergangenheit von Obdachlosigkeit betroffen waren. Bei seiner Ankunft wurde der Royal von zahlreichen Fans begrüßt.

Video News

Erster Auftritt seit Bummel mit Kate

Es ist der erste öffentliche Auftritt des britischen Thronfolgers, seit er am Wochenende mit Ehefrau Prinzessin Kate (42) beim Einkaufen gesichtet wurde. Die britische Zeitung "The Sun" hatte Fotos und ein Video veröffentlicht, die das Ehepaar beim fröhlichen Bummeln in einem Hofladen in Windsor zeigen, der wenige hundert Meter von ihrem Zuhause Adelaide Cottage liegt.

Es war das erste Mal, dass Prinzessin Kate in der Öffentlichkeit gesehen wurde, nachdem sie sich im Januar einer Bauch-OP unterzogen hatte und anschließend wilde Spekulationen und Gerüchte um ihre Gesundheit die Runde machten. Zuvor kamen lediglich Fotos in den Umlauf, die sie in einem Auto sitzend zeigten.

Zum gesundheitlichen Zustand seiner Ehefrau schwieg Prinz William bei seinem Auftritt in Sheffield dennoch weiterhin. Sie soll sich erst nach Ostern wieder in den Dienst der royalen Familie zurückkehren und an offiziellen Terminen teilnehmen. Ein genaues Datum ist aber unklar.