Er schickt eine Videobotschaft Prinz William kommt nicht zu den BAFTA TV Awards

Prinz William war im Februar bei den BAFTA Film Awards. (eyn/spot)

SpotOn News | 09.05.2024, 15:08 Uhr

Am kommenden Sonntag (12. Mai) werden in London die British Academy Television Awards verliehen. Royale Gäste wird man auf der Veranstaltung wohl vergeblich suchen.

Seit 2010 ist Prinz William (41) der Präsident der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) und gern gesehener Gast bei den jährlichen Preisverleihungen. Bei den BAFTA TV Awards am kommendem Sonntag, dem 12. Mai, wird der britische Thronfolger aber nicht anwesend sein. Das berichtet das Filmportal "Deadline".

Ganz unkommentiert lässt Prinz William die Veranstaltung dennoch nicht. Er wird eine Videobotschaft für die Nominierten und die Gäste aufnehmen. Diese wird dann während der Zeremonie in der Royal Festival Hall in London abgespielt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Royals nur an einer der beiden BAFTAs teilnehmen.

Prinz William kam zu den BAFTA Film Awards

Im Februar besuchte Prinz William bereits die BAFTA Film Awards. Zu dem Event war er nicht wie gewöhnlich in Begleitung seiner Frau Kate (42) erschienen, die sich damals nach ihrer Bauchoperation erholte. Trotz der bereits damals angespannten Lage in der britischen Königsfamilie setzte William bei der Veranstaltung ein strahlendes Lächeln auf. Zur Erinnerung: Ihre Krebsdiagnose war damals offenbar noch nicht gestellt, zumindest noch nicht öffentlich kommuniziert worden. Die Prinzessin ist aktuell inmitten ihrer Krebstherapie.

Die BAFTA TV Awards werden jedes Jahr verliehen, um die Highlights aus dem britischen Fernsehen zu ehren. In diesem Jahr haben sie besonders viel royalen Bezug, denn gleich mehrere Darsteller aus "The Crown" sind nominiert. In Staffel sechs behandelte die Serie die Regentschaft von Prinz Williams Großmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022). Dominic West (54, spielt Prinz Charles), Elizabeth Debicki (33, spielt Prinzessin Diana), Lesley Manville (68, Prinzessin Margaret) und Salim Daw (73, spielt Mohamed Al-Fayed) dürfen auf eine Trophäe hoffen.