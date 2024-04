Erstmals seit Bekanntmachung der Krebsdiagnose seiner Ehefrau Prinzessin Kate im März, wird Prinz William wieder offizielle öffentliche Termine wahrnehmen. Am Donnerstag geht es für den Thronfolger nach Surrey und ins westliche London.

Prinz William (41) wird am 18. April seine ersten offiziellen Termine nach der Bekanntmachung der Krebsdiagnose seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (42), absolvieren. Wie der Palast mitteilt, besucht der Thronfolger Organisationen in West London und Surrey, um auf deren Arbeit und den unter anderem damit einhergehenden Einfluss auf die Umwelt hinzuweisen.

Zunächst steht für William ein Besuch bei der gemeinnützigen Organisation "Surplus to Supper" auf dem Programm. Diese kümmert sich seit 2017 um überschüssige Lebensmittel. Der Prinz soll darüber unterrichtet werden, wie die Nahrungsmittel angeliefert, sortiert, neu verpackt und weiterverteilt werden. Danach geht es in ein Jugendzentrum im westlichen London, das regelmäßig von "Surplus to Supper" beliefert wird. William erfährt dort, wie jungen Menschen vor Ort damit geholfen wird.

NEW

Prince William has announced his first public engagements since news of the Princess of Wales’ cancer diagnosis.

He will visit Surrey and West London on Thursday to spotlight the community and environmental impact organisations in the area are having through their work. pic.twitter.com/sRNqptujFZ

— Rebecca English (@RE_DailyMail) April 16, 2024