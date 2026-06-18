Stars Prinz William spendet zur Rettung eines Pubs

Prince William Scotland pub visit - Jan 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2026, 11:00 Uhr

Prinz William hat einer Kampagnengruppe, die versucht, ihren örtlichen Pub zu retten, 1.000 Pfund gespendet.

Prinz William hat eine private Spende geleistet, um einen Dorfpub zu retten.

Der Prince of Wales übergab die 1.000 Pfund, umgerechnet etwa 1.150 Euro, und bezeichnete solche Lokale in einem Brief an eine Kampagnengruppe als „Rettungsanker“. Die Gruppe will das Somerset Arms in Semington, Wiltshire, schützen, das nach drei Jahren Schließung zum Verkauf steht.

Laut der Zeitung ‚Daily Telegraph‘ schrieb William an die Semington Community Benefit Society, dass Pubs seit langem einen einzigartigen Platz im Herzen des britischen Lebens haben. Sie seien nicht einfach Orte der Gastfreundschaft, sondern wichtige Räume, die Menschen zusammenbringen, ein Gefühl der Zugehörigkeit fördern und das Wohlbefinden lokaler Gemeinschaften unterstützen. Außerdem schrieb er Thronfolger: „In ländlichen Gegenden können sie ein Rettungsanker sein, der dabei hilft, Isolation zu bekämpfen und lokale Identität zu erhalten. Ich möchte die Rolle, die Pubs spielen, sehr unterstützen – nicht nur als Unternehmen, sondern als gemeinschaftliche Treffpunkte, die so viel zum sozialen Gefüge unserer Nation beitragen.“

William sagte den Aktivisten, er freue sich darauf, „vorbeizukommen, ein Pint zu zapfen und euren Erfolg zu feiern“. Andy Cobley, stellvertretender Vorsitzender der Semington Community Benefit Society, sagte, man sei „überglücklich“, Unterstützung von dem 44-jährigen Royal erhalten zu haben: „Wir sind unglaublich begeistert und überwältigt. Es ist großartig, dass Seine Königliche Hoheit erkennt, was in diesen kleinen Dörfern passiert, und uns hilft. Es ist fantastisch.“ Die Gruppe will 395.000 Pfund sammeln, um das Somerset Arms zu kaufen. Bislang hat sie fast 195.000 Pfund an Zusagen und 4.000 Pfund an Einzelspenden erhalten.

Die Nachricht von der Spende kommt nur zwei Wochen, nachdem William bei einem Besuch im Prince of Peckham im Südosten Londons betont hatte: „Wir müssen unsere Pubs schützen.“ Er sagte zu einer Gruppe Stammgäste in der Bar: „Ich könnte für immer hierbleiben. Ich liebe Pubs. Ich möchte so viel wie möglich tun, um sie zu unterstützen, weil ich die Gemeinschaft liebe.“ Außerdem fügte er hinzu: „Es sind die Menschen – das Team – rund um einen Pub, die ihn ausmachen.“ Der Prinz, der mit seiner Ehefrau Catherine, Princess of Wales, die Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) hat, lobte Besitzer Clem Ogbonnaya. Er fügte hinzu: „Es ist ein Familienbetrieb, was gut ist, denn das macht den Pub aus.“

William überraschte Gäste im Pub, die dort am wöchentlichen Chatty-Patty-Frühstücksclub teilnahmen, der Einsamkeit bekämpfen soll und Einheimischen kostenlosen Tee anbietet. Er erzählte ihnen, er sei „in Pubs aufgewachsen“. Während des Besuchs erhielt William Applaus und bezeichnete seine Bemühungen als „wirklich gut“, als er gemeinsam mit dem Besitzer ein Pint Red Stripe zapfte, bevor er Jerk Chicken und Kochbananen probierte. Über das Gericht sagte er: „Es hat mich umgehauen. Ich hoffe, Deliveroo kann das nach Windsor liefern.“