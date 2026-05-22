Stars Prinz William könnte an Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce teilnehmen

Prince William - Royal Ascot 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2026, 18:30 Uhr

William, Prinz von Wales, hat angedeutet, ob er die bevorstehende Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce besuchen wird.

William, Prinz von Wales, „hofft“, zu Taylor Swift und Travis Kelces Hochzeit eingeladen zu werden.

Der 43-jährige Royal deutete seine mögliche Teilnahme an der bevorstehenden Hochzeit der Pop-Ikone und des Kansas City Chiefs Tight Ends an, als er am Freitag (22. Mai) in der britischen Radiosendung ‚Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden‘ auftrat.

William bat in der Sendung darum, den Song ‚Opalite‘ für seine Kinder Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) zu spielen. Die beiden kleinen Royals, die er mit seiner 44-jährigen Ehefrau Catherine, Prinzessin von Wales, großzieht, sind beide große Swifties. Daraufhin fragte Amanda, ob Taylor und Travis bereits eine Einladung an den Kensington Palace geschickt hätten. Der Thronfolger antwortete ausweichend: „Kein Kommentar. Ich hoffe es, und ich bin sicher, irgendwo wird eine Einladung auftauchen, aber wir werden sehen.“

Im Juni 2024 wurde William dabei gefilmt, wie er in einer Loge bei Taylor Swifts ausverkaufter ‚Eras Tour‘ im Wembley Stadium in London den typischen „Dad Dance“ aufführte. Er besuchte das Konzert gemeinsam mit Charlotte und seinem ältesten Kind, dem 12-jährigen Prinz George. William erinnerte sich bei ‚Heart Breakfast‘: „Wir haben von dort oben zugeschaut, was ziemlich weit weg vom eigentlichen Geschehen war, aber die Atmosphäre war so unglaublich, dass man tatsächlich spüren konnte, wie der Boden vibrierte, wenn alle getanzt haben. Es war brillant.“

Nach der Show trafen die Royals die ‚Shake It Off‘-Hitmacherin backstage und William dankte Taylor für einen „großartigen Abend“. Die vier posierten für ein Selfie, das anschließend auf dem Instagram-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales hochgeladen wurde. Taylor postete ebenfalls ein Foto nach ihrer Show mit William, George und Charlotte – auf dem auch ihr Freund Travis zu sehen war. Die 14-fache Grammy-Gewinnerin beschriftete das Bild mit den Worten: „Happy Birthday, Kumpel! Die London Shows haben hervorragend begonnen.“