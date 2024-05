Stars Prinz William: Überraschende Ansprache bei Irwin-Gala

William, Prinz von Wales, hielt am Samstagabend (11. Mai) eine Überraschungsrede bei der Steve Irwin Gala der Wildlife Warriors in Las Vegas.

Der 41-jährige Royal verblüffte die Teilnehmer der glitzernden Veranstaltung, indem er eine Rede per Videobotschaft hielt, in der er die Wohltätigkeitsorganisation unterstützte und das Vermächtnis des verstorbenen TV-Stars würdigte. Er feierte Irwin, der 2006 starb, als „brillant“.

Prinz William sagte dem Publikum: „Ich freue mich, Sie zur Steve Irwin Gala Las Vegas 2024 begrüßen zu dürfen, die das Leben und Vermächtnis des brillanten Steve Irwin feiert. Heute Abend dreht sich alles um den Naturschutz und die Fortsetzung von Steves globaler Mission, das Leben auf unserem Planeten zu schützen. Sein Traum war es, das sauberste Wasser, die frischeste Luft und die Tierwelt in Hülle und Fülle zu haben. Aber vor allem wollte er eine Zukunft für unsere Kinder und setzte sich für den Erhalt des Lebens auf unserem Planeten ein.“ William erklärte weiter, dass er viele von Iwrins Hoffnungen und Träumen teile und dankte der Familie des verstorbenen Stars für die Unterstützung seines eigenen Earthshot-Preises, der Innovatoren im Bereich der sauberen Technologie auszeichnet.

Der britische Thronfolger fügte hinzu: „Es ist eine Leidenschaft, die ich teile, und deshalb habe ich den Earthshot-Preis ins Leben gerufen, um innovative Lösungen für die größten Umweltherausforderungen der Welt zu suchen und zu skalieren. Unsere Mission ist es, unseren Planeten in diesem kritischen Jahrzehnt bis 2030 zu schützen und wiederherzustellen. Die Unterstützung der Familie Irwin für den Preis ist etwas, für das ich sehr dankbar bin. Und ich bin stolz darauf, heute Abend virtuell dabei zu sein, um ihre Arbeit durch Wildlife Warriors zu feiern.“ Er fügte hinzu: „Die globale Wirkung der Wohltätigkeitsorganisation, die 2002 von Steve und Terri gegründet wurde, bringt Hoffnung für die Zukunft. Nie zuvor war es für jeden Einzelnen von uns so wichtig, umweltbewusste Entscheidungen zu treffen, die die Gesundheit und Zukunft unseres Planeten sichern. Ich hoffe, Sie haben eine angenehme Nacht und danke, dass Sie sich um die Zukunft unserer Tierwelt, unserer wilden Orte und unseres Planeten kümmern. Gemeinsam können wir etwas bewirken.“