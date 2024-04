Bei Überraschungsbesuch Prinz William verrät: Das ist Prinzessin Charlottes Lieblingswitz

Prinz William folgte einer Einladung des zwölfjährigen Schülers Freddie Hadley (links). (ncz/spot)

SpotOn News | 25.04.2024, 18:20 Uhr

Ein Schultag der besonderen Art: Prinz William hat einer Highschool in England einen Überraschungsbesuch abgestattet. Dabei verriet er unter anderem den Lieblingswitz seiner Tochter Charlotte.

Die Royal Family ist bekannt für ihren typisch britischen Humor. Ihre Mitglieder scheuen sich nicht davor, den auch mal öffentlich zu präsentieren. Prinz William (41) hat nun verraten, welchen Witz seine Tochter Prinzessin Charlotte (8) besonders gerne erzählt oder hört.

Am Donnerstag (25. April) stattete der dreifache Vater und britische Thronfolger einer Schule im englischen Sandwell einen Überraschungsbesuch ab. Bei dieser Gelegenheit wurde er von den Schülern gebeten, einen "Dad-Joke" zu teilen. "Ich versuche mich an Jack Whitehall zu orientieren, denn die meisten seiner Witze sind ziemlich väterlich", sagte William.

In seinem Haushalt sei derzeit ein "Klopf, klopf"-Witz über eine "interrupting cow" (dt. unterbrechende Kuh) sehr populär – besonders bei Tochter Charlotte, erklärte er dann. Die Schüler stellten daraufhin die bei "Klopf, klopf"-Witzen recht vorhersehbare Rückfrage "Interrupting cow who?" (dt. Wer?), worauf Prinz William mit einem "Muh" antwortete. Das sei der anständigste Witz, der ihm eingefallen sei, fügte der Royal hinzu.

Prinz William besuchte Schule aus besonderem Grund

Hinter Prinz Williams Überraschungsbesuch an der St Michael's Church of England High School lag ein besonderer Grund. Im September 2023 hatte ein zwölfjähriger Schüler dem Royal einen Brief gesendet, den seine Schule auf X teilte. Darin erklärte der Schüler, er sei der Vorsitzende einer Schüler-AG mehrerer Jungen im Alter von elf bis 14 Jahren zum Thema mentale Gesundheit. Er bat den Prinzen, ihre Kampagne mit dem Titel "Am I Manly Enough?" (dt. Bin ich männlich genug?) zu unterstützen. Zudem sprach der Zwölfjährige eine Einladung zum Welttag für psychische Gesundheit an den Royal aus.

Der Prinz von Wales antwortete damals in einem eigenen X-Post: "Hallo Freddie, es tut mir sehr leid, dass Catherine und ich heute nicht bei dir und den anderen Schülern von St Michael's sein können. Es ist so wichtig, die Probleme der mentalen Gesundheit und die Stigmatisierung zu bekämpfen, bitte macht weiter so."

Doch scheinbar bewegte der Brief des Schülers den Prinzen sehr. Und so nahm er weitere Termine in der Region zum Anlass, der Schule nun einen unangekündigten Besuch abzustatten. In einer Instagram-Story teilte William ein Foto des Briefs und ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie er dem Schüler die Hand schüttelt. "Es begann mit einem Brief …", hieß es dazu. In einer weiteren Story schrieb er: "Toll, dieses inspirierende Projekt für mentale Gesundheit in Aktion zu sehen. Gut gemacht an Freddie und seine Freunde, für die unglaublichen Bemühungen, die sie unternehmen, um ihr emotionales Wohlbefinden zu pflegen."