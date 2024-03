Stars Prinzessin Kate: Datenleck im Krankenhaus

Catherine Princess of Wales - Kate Middleton - November 2023 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2024, 14:45 Uhr

Verschiedenen Berichten zufolge wurden Krankendaten der Princess of Wales illegal weitergeleitet.

Datenexperten untersuchen angebliche Sicherheitslücken im Zusammenhang mit Prinzessin Catherines Krankenhausaufenthalt.

Die Ehefrau von Prinz William ist seit ihrer Operation im Januar nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten, was in den Medien seitdem vermehrt zu Spekulationen über ihren Gesundheitszustand geführt hat. Das Krankenhaus, in dem Kate behandelt wurde, muss sich nun den Vorwürfen der illegalen Datenweitergabe stellen, nachdem bekannt wurde, dass Mitarbeiter der Einrichtung womöglich unerlaubt Informationen über die medizinische Behandlung der Princess of Wales eingeholt hatten. Die schwerwiegenden Anschuldigungen werden derzeit von der britischen Datenschutzbehörde untersucht. Ein Sprecher erklärte im Gespräch mit ‚The Mirror‘: „Wir können bestätigen, dass wir einen Bericht über ein Datenleck erhalten haben und die Informationen dazu untersuchen.“

Auch die Leitung des Krankenhauses hat bereits interne Ermittlungen zu dem Fall eingeleitet. Ein Insider verriet der Zeitung dazu: „Das ist eine riesige Sicherheitslücke und schadet dem Krankenhaus sehr, wenn man bedenkt, dass es einen tadellosen Ruf in Bezug auf die Behandlung von Mitgliedern der Royal Family hatte. Die Krankenhausleitung hat den Kensington Palace sofort kontaktiert, nachdem ihr der Vorfall zugetragen wurde. Sie sicherte dem Palast zu, dass umgehend Ermittlungen eingeleitet werden.“ Prinzessin Kate und die britischen Royals haben sich bisher noch nicht zu der Sache geäußert.