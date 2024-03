Mit einem offensichtlich bearbeiteten Foto sorgte Prinzessin Kate für ein kleines PR-Desaster. Nun gibt sie den Fake offiziell zu und entschuldigt sich für ihr missglücktes Photoshop-"Experiment".

Dass sie mit einem harmlosen Familienfoto einen derartigen Wirbel auslösen würde, hätte sich Prinzessin Kate (42) sicherlich nicht vorstellen können. Eigentlich wollte sie sich mit ihrem Foto-Post auf Instagram am gestrigen Sonntag (10. März) erstmals nach ihrer Bauchoperation im Januar wieder öffentlich zurückmelden und gleichzeitig allen Bürgerinnen herzlich zum britischen Muttertag gratulieren. Doch nur wenige Stunden später wurde die Verbreitung des idyllischen Gruppenfotos der Prinzessin von Wales mit ihren Kindern Prinz Louis (5), Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (8) von mehreren Fotoagenturen gestoppt.

Der Grund: Wie unter anderem der "Guardian" berichtete, waren den Mitarbeitern verschiedener Bildagenturen wie Getty, Associated Press, Shutterstock und Reuters auf dem Schnappschuss mehrere Stellen aufgefallen, die leicht erkennbar einer nachträglichen Bearbeitung unterzogen wurden. Nachdem dieser Foto-Fake für einige Stunden die mediale Gerüchteküche zum Brodeln gebracht hatte, nahm die Ehefrau von Prinz William (41) nun persönlich Stellung und gab dabei zu, das Bild eigenhändig manipuliert zu haben.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024